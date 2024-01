Port Lotniczy Wrocław ma powody do dumy. Lotnisko wyróżnione przez pasażerów

Jakie jest najlepsze lotnisko w Polsce? Zadając to pytanie pewnie można będzie spodziewać się bardzo różnych odpowiedzi. Serwis fly4free.pl stworzył jednak ogólnopolski ranking, w którym zebrano opinie zostawiane przez pasażerów w Google. Zwycięzca mógł być tylko jeden i to zaszczytne zmiano przypadło portowi lotniczemu z Wrocławia.

Port Lotniczy Wrocław najlepiej ocenianym przez pasażerów

W rankingu pod uwagę wzięto blisko 9 tysięcy opinii pozostawionych przez pasażerów w Google. Średnia ocen wynosi aż 4,4 w pięciostopniowej skali. Co ludziom podoba się w Porcie Lotniczym Wrocław? W komentarzach można znaleźć różne opinie. Dotyczą one m.in. porządku, miłej i profesjonalnej obsługi, czystości czy schludnego wyglądu lotniska. Według niektórych osób jest to najładniejsza placówka tego typu w całym kraju.

Reklama

Oczywiście zdarzają się również opinie negatywne. Warto jednak dodać, że obsługa lotniska we Wrocławiu nie pozostawia takich komentarzy bez odpowiedzi i tutaj widać w Google dużą aktywność pracowników odpowiedzialnych za tę sferę.

Lotnisko we Wrocławiu z rekordem pasażerów

Warto dodać, że w 2023 r. Port Lotniczy Wrocław pobił rekord pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Każdy z ostatnich 12 miesięcy był dla lotniska najlepszy w historii. Finalnie pozwoliło to na odprawienie w skali całego roku aż 3 891 553 osób. Właściciele portu wierzą, że rok 2024 będzie pod tym względem jeszcze lepszy i uda się obsłużyć ponad 4 mln pasażerów.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, które z polskich lotnisk są jeszcze dobrze oceniane przez pasażerów? Na 2. pozycji uplasował się port lotniczy z Rzeszowa z oceną 4,4 (ale przy ponad trzy razy mniejszej liczbie opinii). Natomiast 3. miejsce przypadło lotnisku w Gdańsku ze średnią na poziomie 4,3 (przy ponad 10 tys. ocen). Potem mamy porty w Warszawie i Radomiu z ocenami 4,2.

Natomiast najgorzej oceniono Modlin oraz lotnisko w Katowicach. Tutaj średnia ocen to (odpowiednio) 3,0 i 3,5 (przy liczbie opinii około 9,8 tys. oraz 12,3 tys.).

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!