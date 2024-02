Robaki wysypały się na głowy pasażerów samolotu Delta

Samolot Delta zmuszony był zawrócić na lotnisko zaledwie godzinę po starcie po tym, jak na pasażerów spadły... robaki. Lot odbył się we wtorek 13 lutego. Samolot wystartował z lotniska w Amsterdamie, lecąc do Detroit w stanie Michigan. Po godzinie od startu jedna z ulokowanych w schowku walizek należących do pasażerów otworzyła się, a na głowy podróżnych wypadła jej zawartość.

Jak donosi portal „The Independent”, w walizce znajdowały się zepsute ryby, które stały się pożywką dla robactwa. W wyniku incydentu samolot został zawrócony na lotnisko. Po wylądowaniu pasażerowie zostali ewakuowani z pokładu, a samolot dokładnie wyczyszczony. Natomiast walizka z zepsutą zawartością została zabezpieczona i przekazana do zniszczenia.

Reklama

Właściciel walizki został zatrzymany. Podstawowe pytanie brzmi, jakim cudem jeden z pasażerów wniósł na pokład zepsute i zarobaczone ryby... Według polityki przewozów Delta Airlines wnoszenie żywności na pokład samolotu nie jest zabronione o tyle, o ile jest ono właściwie zabezpieczone. W tym wypadku jednak doszło do niedopatrzenia.