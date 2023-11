Samolot wykrywający wybuchy jądrowe lata nad Bałtykiem

Samolot WC-135R Constant Phoenix nad Bałtykiem

Na pokładzie samolotu znajdują się najnowszej generacji niezwykle czułe systemy pomiarowe, które potrafią wykryć nawet najmniejsze ślady promieniowania. Być może amerykańska armia i NATO próbują wykryć rosyjskie próby jądrowe lub ustalić położenie rosyjskich okrętów podwodnych, które znajdują się na Bałtyku. Niedawno Kreml informował, że zamierza wrócić do testów jądrowych i może je przeprowadzić w Arktyce.

Jak wynika z informacji krążących po sieci, na Bałtyku gotowych do działania są rosyjskie okręty: B-806 Dmitrow (projektu 877E), B-588 Ufa (projektu 06363), B-586 Kronsztadt (projektu 677), B-587 Wielikie Łuki (projektu 677) i B-608 Możajsk (projektu 06363), B-261 Noworossijsk (projektu 06363), B-585 Sankt-Pietierburg (projektu 677) i B-265 Krasnodar (projektu 06363).

Co ciekawe, tego typu maszyny WC-135R Constant Phoenix wykonywały loty obserwacyjne zarówno w 1986 roku, jak i 2011 roku, czyli wówczas, gdy doszło do katastrof jądrowych w Czarnobylu i japońskiej Fukushimie. Zarejestrowane dane posłużyły później naukowcom do realizacji badań i przygotowania odpowiednich procedur mających na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed skutkami tych potwornych wydarzeń.