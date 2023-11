Chiny ogłosiły powstanie rewolucyjnego napędu

Nowy rodzaj napędu do okrętów podwodnych

Chiński prototyp generatora termoakustycznego Stirlinga podczas testów miał być w stanie zapewniać aż 102 kilowaty mocy ze źródła ciepła o temperaturze 530 stopni Celsjusza. Silnik taki wykorzystuje falę akustyczną do wytwarzania lub transportu ciepła. To pierwszy tego typu napęd, który cechuje się mocą na poziomie ponad 100 kilowatów. Chińscy naukowcy mówią o przełomie.

Za projekt i budowę pierwszego prototypu odpowiada Instytut Techniczny Fizyki i Chemii (TIPC) w Chińskiej Akademii Nauk (CAS). Testy potwierdziły, że wysoki na ok. 2 metry generator może konkurować z nawet najbardziej wydajnymi turbinami parowymi. Co najważniejsze, może on być napędzany najróżniejszymi źródłami ciepła, w tym energią słoneczną, ciepłem odpadowym i biomasą.

Chiński napęd cichy jak atom

Chińska armia zamierza go wykorzystać na pokładach swoich okrętów podwodnych. Jako że silnik termoakustyczny charakteryzuje się niską sygnaturą dźwięku (podobnie jak napęd nuklearny) idealnie sprawdzi się w tego typu jednostkach, które staną się niewykrywalne dla floty USA.

Amerykańska agencja wywiadowcza (CIA) kilka miesięcy temu informowała, że Pekin przygotowuje się do ataku na Tajwan. Z tego tytułu Japonia, Tajwan i Filipiny tworzą swój sojusz, dzięki któremu będą mogli się wzajemnie chronić z dużą pomocą USA. Chiny od kilku lat siłą przejmują wyspy leżące na Morzu Południowochińskim i je militaryzują. Niemal codziennie dochodzi też tam do prowokacji, gdyż Chiny roszczą sobie prawa do coraz większej części akwenów, na których działają np. filipińscy rybacy.