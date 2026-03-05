Samoloty wyruszyły po Polaków na Bliskim Wschodzie

W środę premier Donald Tusk poinformował o podjęciu decyzji wykorzystania samolotów podlegających siłom zbrojnym do ewakuacji Polaków na Bliskim Wschodzie. Po tym prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wieczorem w środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dwa polskie samoloty Boeing-737 wylecą w czwartek rano, aby ewakuować pierwsze osoby z terenów Bliskiego Wschodu. Jak stwierdził, do ewakuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego.

Jak śledzić loty samolotów

Dziś rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że samoloty Sił Powietrznych wyleciały w kierunku Bliskiego Wschodu. Na ich pokładzie jest wojskowa załoga. Maszyny lecą do portu lotniczego Muskat w Omanie.

Oba Boeingi są widoczne na stronach do śledzenia lotów w czasie rzeczywistym np. FlightRadar24. Ich call sign, czyli identyfikator, po jakim mogą zostać wyszukane to PLF120 i PLF130, a numery rejestracyjne kolejno 0111 i 0112.

Boeing PLF120 widoczny na FlightRadar24, przelatujący nad Turcją tuż po godzinie 8 czasu polskiego Flightradar24 materiał zewnętrzny

Jak FlightRadar śledzi samoloty?

Platformy korzystają z danych umożliwiających precyzyjne lokalizowanie samolotów w czasie rzeczywistym. Automatyczna transmisja tych danych przez statki powietrzne możliwa jest dzięki systemom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Systemy te są montowane na pokładach samolotów, który okresowo (co sekundę) nadaje aktualne parametry lotu drogą radiową.

Sygnały nadawane przez ADS-B przekazywane są do naziemnych odbiorników lub do satelitów. Odebrane dane trafiają do sieci obsługiwanych przez wcześniej wymienione witryny monitorujące ruch lotniczy. ADS-B uwzględnia nie tylko precyzyjną lokalizację, ale również inne informacje, takie jak wysokość, prędkość czy numer lotu.

Co więcej, w niektórych przypadkach serwisy mogą bazować nie tylko na ADS-B. Jeśli chodzi o starsze samoloty, które nie nadają pełnych danych GPS przez ADS-B, do określenia ich lokalizacji używa się tak zwanej multilateracji (MLAT). Rozwiązanie to pomaga w obliczeniu pozycji samolotu poprzez wykorzystanie różnicy w czasie dotarcia sygnału do kilku odbiorników naziemnych.

Komunikaty te nie są w żaden sposób szyfrowane, więc każdy może je odebrać i odczytać informacje, które ze sobą niosą. Ma to zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu. Zdarza się, że w niektórych miejscach trasy lotów są zniekształcone lub niedokładne. Taka sytuacja zwykle jest spowodowana wykorzystywanym przez wojsko zagłuszaniem GPS i zazwyczaj ma miejsce nieopodal regionów objętych działaniami wojennymi. Niektóre loty, zwłaszcza maszyn wojskowych, nie są transmitowane, ze względu na wyłączenie transponderów, w celu ukrycia maszyn.

