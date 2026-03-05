Samoloty lecące po Polaków. Oto jak śledzić ich loty

Marcin Jabłoński

Dziś rano dwa samoloty Sił Powietrznych RP Boeing 737-800BBJ2 wystartowały z lotniska Chopina w kierunku Omanu. Mają pomóc w ewakuacji Polaków z terenów Bliskiego Wchodu. Przedstawiamy, jak można śledzić ich lot.

Mapa pokazująca ruch lotniczy, zaznaczony czerwonym kolorem symbol samolotu, po lewej dane samolotu
Rządowe samoloty wyruszyły po Polaków na Bliskim Wschodzie. Oto jak je śledzićFlightradar24.commateriał zewnętrzny

Samoloty wyruszyły po Polaków na Bliskim Wschodzie

W środę premier Donald Tusk poinformował o podjęciu decyzji wykorzystania samolotów podlegających siłom zbrojnym do ewakuacji Polaków na Bliskim Wschodzie. Po tym prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wieczorem w środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dwa polskie samoloty Boeing-737 wylecą w czwartek rano, aby ewakuować pierwsze osoby z terenów Bliskiego Wschodu. Jak stwierdził, do ewakuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego.

Jak śledzić loty samolotów

Dziś rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że samoloty Sił Powietrznych wyleciały w kierunku Bliskiego Wschodu. Na ich pokładzie jest wojskowa załoga. Maszyny lecą do portu lotniczego Muskat w Omanie.

Oba Boeingi są widoczne na stronach do śledzenia lotów w czasie rzeczywistym np. FlightRadar24. Ich call sign, czyli identyfikator, po jakim mogą zostać wyszukane to PLF120 i PLF130, a numery rejestracyjne kolejno 0111 i 0112.

Mapa lotów pokazująca trasę samolotu rządowego PLF120 z Warszawy do Maskatu, Boeing 737 widoczny na tle innych ruchów lotniczych nad Turcją, wyróżniony dokładnymi szczegółami lotu i pozycją na mapie.
Boeing PLF120 widoczny na FlightRadar24, przelatujący nad Turcją tuż po godzinie 8 czasu polskiegoFlightradar24materiał zewnętrzny

Jak FlightRadar śledzi samoloty?

Platformy korzystają z danych umożliwiających precyzyjne lokalizowanie samolotów w czasie rzeczywistym. Automatyczna transmisja tych danych przez statki powietrzne możliwa jest dzięki systemom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Systemy te są montowane na pokładach samolotów, który okresowo (co sekundę) nadaje aktualne parametry lotu drogą radiową.

Sygnały nadawane przez ADS-B przekazywane są do naziemnych odbiorników lub do satelitów. Odebrane dane trafiają do sieci obsługiwanych przez wcześniej wymienione witryny monitorujące ruch lotniczy. ADS-B uwzględnia nie tylko precyzyjną lokalizację, ale również inne informacje, takie jak wysokość, prędkość czy numer lotu.

Co więcej, w niektórych przypadkach serwisy mogą bazować nie tylko na ADS-B. Jeśli chodzi o starsze samoloty, które nie nadają pełnych danych GPS przez ADS-B, do określenia ich lokalizacji używa się tak zwanej multilateracji (MLAT). Rozwiązanie to pomaga w obliczeniu pozycji samolotu poprzez wykorzystanie różnicy w czasie dotarcia sygnału do kilku odbiorników naziemnych.

Komunikaty te nie są w żaden sposób szyfrowane, więc każdy może je odebrać i odczytać informacje, które ze sobą niosą. Ma to zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu. Zdarza się, że w niektórych miejscach trasy lotów są zniekształcone lub niedokładne. Taka sytuacja zwykle jest spowodowana wykorzystywanym przez wojsko zagłuszaniem GPS i zazwyczaj ma miejsce nieopodal regionów objętych działaniami wojennymi. Niektóre loty, zwłaszcza maszyn wojskowych, nie są transmitowane, ze względu na wyłączenie transponderów, w celu ukrycia maszyn.

