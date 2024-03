Samoloty z rozwiązaniem z lat 40.? Wraca pomysł na technologię sprzed lat

Kilku pionierów z Zachodniego Teksasu planuje wykorzystać w samolotach rozwiązanie, które znamy z lat 40. ubiegłego wieku. Co to za technologia? Są to specjalne samoloty szybowcowe pozbawione silników, które są przyczepione "linką holowniczą" do innej maszyny. Ma to pozwolić na zmniejszenie kosztów lotów.

Zdjęcie Firma Aerolane chce wskrzesić w lotnictwie pomysł z lat 40. / Aerolane / materiały prasowe