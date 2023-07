Szef Facebooka będzie pilotem. Chce być jak Elon Musk

Zuckerberg chce być jak jego technologiczni konkurenci: Elon Musk (SpaceX), Sam Altman (OpenAI) czy Evan Spiegel (Snap), którzy od lat posiadają licencję pilota i mogą zasiąść za sterami swoich odrzutowców. Każdy z nich wiele razy zapewniał, że znajduje się w światowej elicie pilotów i jest to ogromny dla nich prestiż.

Chociaż w dzisiejszych czasach samoloty znajdują się na cenzurowanym, a to ze względu na zanieczyszczanie atmosfery i swój duży wpływ na postęp zmian klimatycznych, to jednak iście ekologiczny szef Facebooka chce zostać prawdziwym pilotem. Trochę to z jego strony hipokryzja.

