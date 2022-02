Kolejne tygodnie przynoszą niepokojące informacje, że piloci na wszystkich kontynentach mają duże kłopoty z powrotem do czynnego latania. Długie miesiące na przymusowych urlopach przez pandemię koronawirusa sprawiły, że zmniejszyła się bardzo ich pewność siebie.

Na ten problem zwróciło uwagę w specjalnym raporcie Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Pandemia koronawirusa uziemiła tysiące maszyn, co w sposób natychmiastowy przełożyło się na poziom wyszkolenia załóg. Nikt nie wie, jak tak długa przerwa w pilotowaniu samolotu wpływa na pilota. I pojawił się poważny problem!

Przez pandemię gorzej latają!

Eksperci w raporcie IATA przeanalizowali setki raportów o groźnych incydentach, do których dochodziło podczas lądowań samolotów. Tak zwane "niestabilne podejścia" stały się prawdziwą zmorą lotnictwa cywilnego, a ich liczba wzrosła w ostatnim roku niemal dwukrotnie. Piloci popełniają "szkolne błędy" i źle dostosowują tempo opadania samolotu do kierunku czy prędkości. To skutkuje wieloma próbami podejścia do lądowania.

O tym, że piloci mają kłopot z powrotem do ciągłego latania może świadczyć wewnętrzny raport australijskiego przewoźnika Qantas, który wyciekł do prasy. Eksperci alarmują, że po długich okresach bezczynności pilotom zdarzają się tak proste błędy jak start z zaciągniętymi hamulcami. Przed pandemią takie sytuacje oczywiście także się zdarzały, ale teraz jest ich zdecydowanie więcej.

Sory, ale wyszedłem z wprawy...

Raport IATA opisuje dokładnie historię incydentu, który miał miejsce we wrześniu 2021 r. na lotnisku Aberdeen w Szkocji. Boeing 737 trzykrotnie podchodził do lądowania, co przeważnie zdarza się tylko przez złą pogodę lub przeszkody na pasie startowym. Tym razem jednak pilot nie był w stanie właściwie odnaleźć tzw. ścieżki podejścia, czyli toru lotu gwarantującego udane i bezpieczne lądowanie. Potem tłumaczył agentom bezpieczeństwa, że... wyszedł z wprawy, bo miał 18 miesięczną przerwę, podczas której jedynie trenował na symulatorach.

Historia z lotniska Aberdeen i wiele innych incydentów to efekt zbyt długiej przerwy w lataniu, którą spowodowała pandemia. Okazuje się, że symulatory nie dają pilotom pewności siebie. Paul Dickens, psycholog z Core Aviation Psychology, jedna z autorek raportu IATA

Zdjęcie Covid-19 utrudnił pilotom nawet dostęp do symulatorów / Twitter

Symulatory? Z tym też był problem

Kolejną przeszkodą w utrzymaniu wyszkolenia pilotów na odpowiednim poziomie okazał się utrudniony dostęp do symulatorów. Piloci tłumaczyli kontrolerom Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), że przez czasową likwidację połączeń lotniczych nie byli w stanie... dolecieć do miejsc, gdzie były symulatory lotów.

Z pomocą ma przyjść wirtualna rzeczywistość (VR). Piloci mają mieć dostęp do uproszczonych symulatorów, aby nadrobić zaległości po pandemii. Zamiast zajęcia miejsca w pełnowymiarowym symulatorze kokpitu samolotu wystarczy nałożyć na oczy gogle, które wirtualny kokpit wyczarują dzięki technice obrazu 3D.