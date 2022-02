Tymi dronami Ukraińcy masowo niszczą pojazdy armii Rosji

W wojnie XXI wieku największą rolę odgrywa lotnictwo. Za pomocą najróżniejszych pojazdów latających można obserwować wroga i szybko go zneutralizować. Obecnie na Ukrainie niezwykle praktyczne w walce z rosyjskimi oddziałami okazują się drony.

Armia posiada 12 dronów o nazwie Bayraktar TB2 od tureckiego koncernu zbrojeniowego Baykar Makina. Jeszcze w tym roku miało dotrzeć kolejne 48, ale konflikt rozpoczął się przed planowaną dostawą. Niemniej, drony odnoszą niesamowite sukcesy w walce z kolumnami pojazdów wroga.

Reklama

Na serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się filmy, na których możemy zobaczyć zarówno wykonywane przez nie misje zwiadowcze, jak i efekty uderzeń pociskami w kolumny pojazdów czy nawet systemy kierowanych rakiet ziemia-powietrze 9K37 Buk i BM-21 Grad. Tylko jeden ich dzisiejszy (28.02) atak całkowicie zniszczył 96 czołgów wroga, 20 gradów i 8 ciężarówek z paliwem.

Na pokładach Bayraktar TB2 znajdują się dwa rodzaje broni. Szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi. Są one w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia. Drony mogą zabrać na pokład do czterech takich pocisków.

Bayraktar TB2 to bezzałogowe drony klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Dysponują długością 6,5 metra i rozpiętością skrzydeł na poziomie 12 metrów. 300-litrowe zbiorniki pozwalają na wykonywanie misji przez aż 27 godzin i loty w zasięgu 150 kilometrów. Drony mogą odbywać loty na wysokości do 8200 metrów i rozpędzić się do 220 km/h. To wszystko jest zasługą pojedynczego silnika Rotax 912 iS o mocy 100 KM.