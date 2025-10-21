Lockheed Martin Vectis to zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny (UAV) zaprezentowany przez tajną dywizję Skunk Works koncernu Lockheed Martin. Ten dron został zaprojektowany jako Collaborative Combat Aircraft (CCA), czyli reprezentuje nową erę w lotnictwie bojowym, skupiając się na roli lojalnego skrzydłowego dla załogowych myśliwców takich jak F-35.

Vectis wyróżnia się wysokim poziomem autonomii i odporności w boju, oferując modułową konstrukcję, która pozwala na dostosowanie do różnych misji bez konieczności dużych nakładów finansowych. Jego debiut podkreśla dążenie Lockheed Martin do tworzenia tanich, ale wysoce skutecznych platform autonomicznych, zdolnych do integracji z istniejącymi flotami powietrznymi.

Dron Vectis wesprze myśliwce F-35

Technicznie Vectis to dron wykonany w technologii stealth, o zaawansowanej aerodynamice przypominającej miniaturowy myśliwiec. Jego projekt powstał z naciskiem na niską wykrywalność radarową i świetną manewrowość w warunkach bojowych. Rozmiarami zbliżony do średnich UAV, wyposażony jest w silniki odrzutowe, umożliwiające prędkości naddźwiękowe i zasięg operacyjny na poziomie setek tysięcy kilometrów.

Konstrukcja opiera się na otwartym systemie oprogramowania, co ułatwia integrację ze sztuczną inteligencją do autonomicznego podejmowania decyzji. Dzięki temu, dron może działać w rojach lub samodzielnie, minimalizując ryzyko dla pilotów załogowych samolotów. Przedstawiciele firmy Lockheed Martin podali, że prototyp jest już w produkcji, a pierwszy jego lot ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Lockheed Martin zaskakuje nowym "latającym skrzydłem"

Możliwości zadaniowe Vectis są wszechstronne i obejmują zwiad, rozpoznanie, wojnę elektroniczną, precyzyjne uderzenia oraz misje obrony i ataku powietrznego. Dron może przenosić broń kinetyczną, pociski rakietowe lub systemy zakłócające, jednocześnie zbierając dane wywiadowcze w czasie rzeczywistym.

Jego zdolność do współpracy z załogowymi platformami pozwala na dzielenie się informacjami w locie, co zwiększa efektywność operacji. Vectis jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tanie alternatywy dla drogich myśliwców, umożliwiając skalowanie sił powietrznych bez proporcjonalnego wzrostu kosztów.

W kontekście międzynarodowym, Vectis jest dedykowany jako wsparcie dla myśliwców F-35, co otwiera drzwi dla państw takich jak Polska, które dokonały zakupu tych zaawansowanych samolotów. Dzięki tej kompatybilności, polska flota będzie mogła włączyć Vectis do swojego arsenału, tworząc zintegrowany system bojowy o zwiększonej efektywności i sile ognia. To nie tylko wzmocni zdolności obronne NATO w regionie, ale także zapewni Polsce przewagę technologiczną w obliczu potencjalnych zagrożeń.

