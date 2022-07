Ta informacja z pewnością ucieszy fanów największego pasażerskiego samolotu świata. Informacje o jego "pogrzebie" były bowiem przedwczesne. Po tym, kiedy w 2019 roku Airbus zaprzestał produkcji swoje "superjumbo" wydawało się, że gigant zacznie znikać z tras obsługiwanych przez największych przewoźników. Kosztowny w eksploatacji A380 był pierwszą ofiarą kryzysu lotnictwa cywilnego wywowałego przez Covid-19. Liniom lotniczym bardziej opłacało się korzystać na trasach z mniejszych samolotów.

Podobnie postąpiła niemiecka Lufthansa, która uziemniła wszystkie A380. Tym samym sprawiła ogromny zawód wszystkim fanom tego dwupoziomowego, luksusowego odrzutowca. Ale pandemia się skończyła i miliony turystów znowu zapragnęło dalekich podróży, a w tej dziedzinie europejski super-jumbo nie ma sobie równych. Niemiecki przewoźnik właśnie oświadczył, że A380 wróci na trasy obsługiwane przez Lufthansę już latem 2023 roku.



Airbus A380 wraca na trasy ze względu na gwałtowny wzrost popytu wśród klientów i opóźnioną dostawę zamówionych samolotów. [...] A380 pozostaje popularny zarówno wśród załóg, jak i pasażerów fragment oświadczenia Lufthansy

Osiem A380 zostało

Lufthansa miała dwanaście A380. W momencie rozpoczęcia się kryzysu pandemicznego niemiecki przewoźnik sprzedał sześć tych maszyn, a pozostała ósemka czeka na lepsze czasy na lotniskach w Hiszpanii i Francji. Lufthansa nie podjęła jeszcze decyzji, ile A380 zostanie przywróconych i na jakich trasach.



Zdjęcie Osiem A330 w barwach Lufthansy czeka na powrót na lotniskach Hiszpanii i Francji / Twitter

Największy, najdroższy, najbardziej lubiany

Airbus A380 jest jednym z najbardziej udanych samolotów europejskiego koncernu. Dwupoziomowy (dwupokładowy) i szerokokadłubowy A380 jest do dziś bezkonkurencyjny w rankingach największych samolotów świata. Gigant w wersji A380-800 mieści 555 osób, jeśli jest podzielony na klasy pierwszą, biznes i ekonomiczną.

Jeśli jednak cały samolot zostanie przystosowany do klasy ekonomicznej, wtedy może zabrać na pokład nawet 853 pasażerów! Do tej pory wykorzystuje go wiele światowych linii lotniczych, jak Singapore Airlines, Emirates, Qantas, Qatar Airways, Korean Air, All Nippon Airways i British Airways. Od czasu wprowadzenia A380 do komercyjnych lotów tysiące pasażerów wybiera specjalnie tylko takie loty, które są realizowane przez europejskiego super-jumbo.