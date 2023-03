Wyglądają jak z "Blade Runnera". Chicago ma pojazdy przyszłości

United Airlines ma w Chicago swoją siedzibę, a słynne lotnisko O'Hare w Rosemont to jednocześnie najbardziej popularne miejsce dla lotów przesiadkowych. Pasażerowie ciągle narzekali, że dojazd z lotniska do centrum miasta zajmuje zbyt długo. Jeśli nie było zbyt dużego ruchu na autostradzie, zajmowało to 35 minut, ale w godzinach szczytu podróż trwała godzinę i dłużej. Problem nie rozwiązywał nawet podmiejski pociąg, bo nadal trasę z centrum Chicago na lotnisko pokonywał w 45 minut.

Teraz wszystko ma się zmienić za sprawą powietrznych taksówek. Firma Archer ocenia, że lot ich niezwykłym pojazdem z centrum Chicago na lotnisko potrwa ok. 10 minut. Taka trasa ma być dla pasażerów "konkurencyjna cenowo", choć firma Acher nie podała szczegółów. Już wiadomo, że na początku powietrzne taksówki będą raczej dla najbogatszych pasażerów, którzy są gotowi zapłacić więcej, aby skrócić do minimum czas podróży.