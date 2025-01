Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyka 3,8 proc. populacji, co oznacza około 280 milionów ludzi. I chociaż jej rozwój zależy od różnych czynników, jak trudne wydarzenia życiowe, problemy zdrowotne czy stres, ma ona również komponent genetyczny. Aby lepiej go poznać i zrozumieć, międzynarodowy zespół badaczy, kierowany przez Uniwersytet w Edynburgu i King’s College London, przeanalizował zanonimizowane dane genetyczne ponad 5 milionów osób z 29 krajów.