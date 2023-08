Aplikacja na smartfona rozpozna udar. Testy zachwyciły lekarzy

Udar mózgu jest ogromnym problem. Jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i główną przyczyną niepełnosprawności. W związku z tym, że jest to stan zagrażający życiu, wymaga podjęcia natychmiastowej reakcji i hospitalizacji.

Choć objawy udaru mózgu są charakterystyczne, jak np. silny ból głowy, trudności w mówieniu, opadanie kącika ust, zaburzenia równowagi, widzenia czy niedowład kończyny po przeciwnej stronie ogniska udaru, to część osób może ich nie skojarzyć. Z pomocą ma przyjść aplikacja na smartfony, która na podstawie objawów fizycznych rozpozna problem.

Reklama

Czy mam udar? Smartfon pomoże rozpoznać objawy

Aby zgromadzić odpowiednie dane do aplikacji, naukowcy zebrali fizyczny obraz objawów od 240 pacjentów z udarem. W ciągu 72 godzin od wystąpienia objawów użyli smartfonów, aby nagrać obraz fizycznych zmian, takich jak wyżej wspomniana asymetria twarzy, osłabienie ramion czy zmiany w mowie.

Uczenie maszynowe wykorzystane do analizy 68 punktów twarzy pozwoliło rozpoznać jej asymetrię. Do wykrycia osłabienia ramienia wykorzystano standardowy akcelerometr 3D smartfona, żyroskop i magnetometr, a do zmian w mowie wykorzystano współczynniki mel-cepstralne, typową metodę rozpoznawania dźwięku, która przekłada fale dźwiękowe na obrazy, w celu porównania normalnych i niewyraźnych wzorców mowy.

Gotowa aplikacja została przetestowana i skontrolowana z raportami neurologów i danymi ze skanowania mózgu. Okazało się, że jest wystarczająco czuła, aby dokładnie zdiagnozować udar niemal we wszystkich przypadkach.

To ekscytujące pomyśleć, w jaki sposób ta aplikacja i pojawiająca się technologia uczenia maszynowego pomogą większej liczbie pacjentów zidentyfikować objawy udaru w momencie jego wystąpienia. Szybka i dokładna ocena objawów jest niezbędna, aby osoby z udarem przeżyły i odzyskały niezależność. Mamy nadzieję, że wdrożenie tej aplikacji zmieni życie i opiekę nad pacjentem po udarze. Powiedział dr Radoslav Raychev, neurolog naczyniowy i interwencyjny z David Geffen School of Medicine UCLA

Na razie nie wiadomo, kiedy aplikacja zostanie udostępniona dla użytkowników smartfonów.