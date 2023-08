Zabija raka, nie rusza zdrowych komórek

Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cell Chemical Biology, zespół przetestował skuteczność terapii na ponad 70 liniach komórek nowotworowych, a wyniki wykazały, że AOH1996 selektywnie zabija komórki nowotworowe poprzez "zakłócanie ich normalnego cyklu reprodukcyjnego".

Naukowcy dodają, że może hamować wzrost guza jako monoterapia lub leczenie skojarzone w modelach komórkowych i zwierzęcych, nie powodując toksyczności. Bo należy tu podkreślić, że naukowcy od początku stawiali na terapię celowaną, a mianowicie chcieli znaleźć lek, który działa tylko na komórki nowotworowe, nie niszcząc przy tym zdrowych.

Co ciekawe, nikt wcześniej nie celował jednak PCNA jako środek terapeutyczny, ponieważ uważano go za "nieuleczalny" i dopiero zespołowi ekspertów City of Hope udało się opracować eksperymentalny lek dla tego trudnego celu białkowego.

Odkryliśmy, że PCNA jest jedną z potencjalnych przyczyn zwiększonej liczby błędów replikacji kwasów nukleinowych w komórkach nowotworowych. Teraz, gdy znamy obszar problemowy i możemy go zahamować, będziemy kopać głębiej, aby zrozumieć proces opracowywania bardziej spersonalizowanych, ukierunkowanych leków przeciwnowotworowych dodaje jeden z autorów badań, dr Long Gu z Beckman Research Institute of City of Hope.