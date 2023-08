Nie jest dobrze. Połowa populacji świata z zaburzeniami psychicznymi

Jak powszechne są problemy natury psychicznej? Najlepiej oddaje to nowe globalne badanie, które sugeruje, że co druga osoba na świecie będzie miała zdiagnozowane co najmniej jedno zaburzenie psychiczne przed ukończeniem 75. roku życia.

Choroby psychiczne są powszechniejsze, niż mogłoby się wydawać /123RF/PICSEL