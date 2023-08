Tylko jeden drink do Netflixa? Tak możesz zrujnować swoje zdrowie

Dane nie kłamią. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu

W przeglądzie przeanalizowano dane z siedmiu badań przeprowadzonych w Japonii, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych w latach 1997-2021. Wzięło w nich udział łącznie ponad 19 tys. dorosłych w wieku od 20 do około 70 lat, u których wcześniej (przez średnio pięć lat) nie zdiagnozowano alkoholizmu, chorób układu krążenia, wątroby lub cukrzycy.

Wszyscy uczestnicy zostali na początku badań zapytani o swoje typowe spożycie alkoholu, które przeliczono na gramy, aby uniknąć różnic między krajami w kwestii tego, co stanowi "standardowy napój alkoholowy" (WHO ustala standard na 10 gramów alkoholu na drinka, podczas gdy w USA jest to 14 gramów).

Następnie naukowcy wykorzystali te statystyki, aby określić, jak różne ilości alkoholu wpływają na ciśnienie krwi. Jak się okazało, picie średnio 12 gramów alkoholu dziennie powodowało w ciągu pięciu lat niewielki wzrost ciśnienia skurczowego o 1,25 mm Hg. U osób, które spożywały średnio 48 gramów alkoholu dziennie, skurczowe ciśnienie krwi wzrosło jednak o prawie 5 mm Hg w tym samym przedziale czasowym w porównaniu z osobami niepijącymi.

To z pewnością przesunęłoby cię ze stanu przednadciśnieniowego do nadciśnienia, podobnie jak jedzenie nadmiernej ilości soli, zbyt małej ilości owoców i warzyw oraz brak wystarczającej aktywności fizycznej popchnie cię w złym kierunku wyjaśnia współautor badania, Paul Whelton z Tulane University.

Naukowcy zauważają też, że wpływ alkoholu na ciśnienie krwi był jeszcze bardziej znaczący, jeśli odczyty danej osoby były podwyższone w momencie rozpoczęcia badania, co sugeruje, że największe korzyści z niepicia mogą odnieść osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi.

Mówiąc krótko, to już kolejne badanie w ostatnim czasie, które pokazuje, że nie ma bezpiecznych ilości alkoholu. Każda jest szkodliwa, prowadząc do poważnych problemów zdrowotnych, szczególnie w połączeniu z innymi niezdrowymi nawykami.