Badacze alarmują, popularny lek zwiększa ryzyko paraliżu żołądka

Skutki uboczne Ozempicu i innych GLP-1. Sypią się pozwy

Choć te najnowszej generacji leki GLP-1 są bardziej skuteczne w terapii otyłości w porównaniu z poprzednimi opcjami niechirurgicznymi, to wiele osób zdecydowało się na wystosowanie pozwów w związku z efektami ubocznymi, podaje Gizmodo. W pozwach pojawia się właśnie zarzut, że przyjmowanie tych leków spowodowało poważne powikłania, w tym gastroparezę.

Obecnie leki GLP-1 takie jak Ozempic czy Wegovy nie zawierają w etykietach informacji bezpośrednio ostrzegających pacjentów o potencjalnym ryzyku wystąpienia gastroparezy, zaznacza źródło. Być może zostanie to w niedługim czasie zmienione, w związku z dowodami naukowymi na to, że takie leki mogą opóźniać opróżnianie żołądka, co skutkuje choćby wpływaniem na wchłanianie innych leków, a także może wywołać paraliż żołądka.