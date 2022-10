Boisz się zastrzyków? Ten robot pomoże Ci przezwyciężyć strach przed igłą

Strzykawki są jednymi z najpopularniejszych form aplikacji leków. Strach przed nimi, zwany trypanofobią, może znacząco wpłynąć na ich efektywność.

Według danych Uniwersytetu Harvarda aż 25% dorosłych w USA odczuwa silny niepokój przed igłą, a 16% unika przez to przyjmowania leków.

Plagę unikania strzykawki zaobserwowano podczas pandemii COVID. I to dzięki niej niejako naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie opracowali robota, który ma pomóc osobom bojącym się igły.

Robot, nazwany Reliebo, przypomina małego pluszaka. Trzymany przez pacjenta używa specjalnych poduszek do zwalczania stresu i uczucia bólu.

"Robo-pluszak" w walce ze strachem przed igłą

Strach przed igłami może wydawać się błahostką, jednak liczba osób, która go odczuwa, jest naprawdę duża. Pandemia COVID-19 przypomniał o skali problemu. Chociażby w Stanach Zjednoczonych aż 16% wszystkich pacjentów nie chciało przyjąć szczepionki ze względu na strach przed igłą. Osoby, które cierpią na trypanofobię na samą myśl o ukłuciu mogą odczuwać stres, strach, nudności, a nawet mogą zemdleć przy zabiegu czy odczuwać bezsenność do kilku tygodni przed nim.

Wobec tego grupa naukowców z Uniwersytetu w Tsukubie postanowiła rozprawić się z tym problemem. Stworzyli oni pokrytego futrem robota do noszenia, którego celem jest pokonanie strachu u osób z trypanofobią. Nazwali go Reliebo

Zdjęcie Z wyglądu Reliebo wygląda jak mały pluszak. Estetyka robota także ma na celu uspokojenie używających go pacjentów / University of Tsukuba / materiały prasowe

Zaprojektowano go tak, aby można go było przymocować do ręki pacjenta, gdzie przylega dzięki małym poduszkom powietrznym. Te zaś nadmuchują się wraz z ruchem ręki, zapewniając ciągły komfort. Głównym zadaniem Reliebo jest odpowiedni nacisk na skórę pacjenta, imitując dotyk innej osoby. Działania poduszek zapewniają jednak, że nacisk robota jest zawsze odpowiedni dla osoby z trypanofobią.

Dobre wyniki robota w leczeniu trypanofobii

Naukowcy przetestowali robota, na pacjentach poddanym bodźcom cieplnym, imitującym ukłujcie igły. Po porównaniu z badaniami gdzie pacjenci nie mieli robota, wyniki wykazały, że dzięki Reliebo pacjenci odczuwali mniejszy ból oraz strach. Wnioski oparto nie tylko na odczuciach pacjentów, ale także na zmierzeniu oksytocyny i kortyzolu, które wskazują poziom stresu.

Wyniki sugerują, że użycie Rebelio może zmniejszyć strach, jak również złagodzić percepcję bólu podczas zabiegów medycznych, w tym szczepień główny autor badań nad Rebelio, profesor Fumihide Tanaka, dla biura prasowego Uniwersytetu w Tsukubie

Pomimo dosyć dobrego poznania trypanofobii w medycynie, Reliebo jest pierwszym tak skutecznym narzędziem do jej leczenia. Dzięki niemu pacjenci mogą przyjmować strzykawki bez strachu, a lekarze mogą mieć znacznie łatwiejszą pracę. Po wstępnych badaniach japońscy naukowcy chcą sprawdzić możliwości lepszego wykorzystania robota. W planach jest stworzenie z niego urządzenia rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której odwracałby uwagę od bólu i stresu przy zastrzykach.