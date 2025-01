Jak wyjaśnia dla PAP specjalista w dziedzinie leczenia otyłości, prof. Paweł Bogdański, 45 kg cukru rocznie oznacza, że przeciętny Polak zjada dziennie ok. 125 gramów, czyli mniej więcej zawartość cukiernicy! Co jeszcze gorsze, mamy tendencję wzrostową, co sprzyja epidemii otyłości i jest wyraźnym sygnałem, że konieczne są zdecydowane działania systemowe, które mają szansę wpłynąć nie tylko na zachowania konsumentów, ale i praktyki przemysłu spożywczego.

Zaznacza jednak, że konsumenci często nie mają świadomości, że w spożywanej przez nich żywności jest tak wiele cukru. Tymczasem producenci żywności dodają go ogromne ilości, by zwiększyć atrakcyjność smakową swoich wyrobów - często takich, po których cukru się nie spodziewamy. Ekspert wyjaśnia, że znajdziemy go w ketchupie, płatkach śniadaniowych, wodach smakowych, hamburgerach czy nawet… papierosach, gdzie dodaje się go w celu poprawy ich walorów smakowych.