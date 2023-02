Choroby psychiczne? Aktywność fizyczna skuteczniejsza niż leki i psychoterapia

Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne to kwestia, którą naukowcy zajmują się od lat - widzieliśmy już badania dotyczące wpływu aktywności fizycznej na schizofrenię, stany lękowe i depresję, a także liczne analizy czasu trwania i rodzaju treningów. Zespół University of South Australia jako pierwszy przeprowadził jednak wszechstronną metaanalizę, uwzględniającą prawie 100 badań obejmujących wpływ wszystkich rodzajów aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne.

Depresja i lęki? Aktywność fizyczna naprawdę pomaga

Naukowcy przeanalizowali łącznie dane blisko 130 tys. uczestników dostępne w bazach CINAHL, Cochrane, Embase, MEDLINE, Emcare, ProQuest Health and Medical Complete, ProQuest Nursing and Allied Health Source, PsycINFO, Scopus, Sport Discus, EBSCOhost oraz Web of Science. Wnioski? Aktywność fizyczna jest tak samo skuteczna, a czasami nawet skuteczniejsza, niż psychoterapia lub farmakoterapia jako leczenie wstępne wielu chorób psychicznych.



Wiadomo, że aktywność fizyczna pomaga poprawić zdrowie psychiczne. Jednak pomimo dowodów nie została powszechnie przyjęta jako leczenie pierwszego wyboru. Nasza recenzja pokazuje, że interwencje związane z aktywnością fizyczną mogą znacznie zmniejszyć objawy depresji i lęku we wszystkich populacjach klinicznych, a niektóre grupy wykazują jeszcze większe oznaki poprawy tłumaczą autorzy badania.