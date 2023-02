Praca w grupie, zadanie w parach

Współpracować musimy w zasadzie przez całe życie. Pierwsze przejawy zadań wymagających od nas porozumiewania się z innymi spotykają nas jeszcze w szkole, później coraz bardziej uczymy się nie tylko rozwiązywania problemów wspólnymi siłami, lecz również brania pod uwagę cudzej perspektywy i wreszcie osiągania celu razem.

Tego typu sytuacje, które często występują np. w pracy są dla nas wyjątkowe. Niezależnie od tego, czy wolimy wykonywać zadania samodzielnie, czy też z inną osobą, nasze ciało potrafi się do współpracy dostosowywać. To, co zachodzi w naszym mózgu jest doprawdy zaskakujące.

Jak działa ludzki mózg, gdy współpracuje?

Badania ludzkiego mózgu w czasie wykonywania wspólnych zadań przeprowadził zespół naukowców z japońskiego uniwersytetu Keio. Na potrzeby eksperymentu zaproszono 39 par. Osoby te zostały następnie poproszone o wspólne zaprojektowanie wnętrza wirtualnego pomieszczenia. Współpraca miała odbywać się przy pomocy ekranu dotykowego.

Celem było stworzenie razem takiego projektu wnętrza, który byłby satysfakcjonujący dla obydwu osób. W czasie pracy mózgi ochotników były monitorowane poprzez funkcjonalnej techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Głównym obiektem zainteresowań naukowców pod względem zachowania badanych ludzi był ich wzajemny kontakt wzrokowy.

W celu skutecznego przebadania uczestników, niezbędne było opracowanie odpowiedniego mapowania mózgu. W tym celu naukowcy z japońskiego uniwersytetu odpowiednie modele, które uwypuklały zachodzące zmiany i zachowania (np. kontakt wzrokowy, bodźce itp.).

Mózg bywa zaskakujący

Po przebadaniu osób pracujących w parach (jak i samodzielnie, dla porównania), naukowcy odkryli niebywałą zależność. Wykazano, że kluczowe obszary mózgów osób współpracujących ze sobą niejako synchronizują się, a aktywność neuronowa zdaje się wzajemnie dopasowywać.

Zjawiska te są zgodne z pojęciem "trybu my", w którym agenci wchodzący w interakcje dzielą się swoimi umysłami w sposób zbiorowy i ułatwiają interakcję poprzez przyspieszenie dostępu do poznania innych. Yasuyo Minagawa z Uniwersytet Keio w Japonii

Szczególna aktywność mózgu w czasie współpracy została zaobserwowana w górnych i środkowych obszarach skroniowych. Zdaniem naukowców, wyniki badań stanowią spory dowód na daleko idące (pozytywne) zmiany, jakich doświadcza ten ludzki organ w czasie wykonywania wspólnie zadań.

Istnieje możliwość, że podobna rzecz zachodzi również w czasie rozmowy. Jak przyznają japońscy naukowcy, człowiek jako istota społeczna musi mieć szereg uwarunkowań w swoim ciele, które ułatwiają współistnienie z innymi — to może być przykładem.

W przyszłych analizach moglibyśmy zastosować naszą metodę do bardziej szczegółowych zachowań społecznych, takich jak mimika twarzy i komunikacja werbalna. Nasze podejście analityczne może zapewnić wgląd i możliwości przyszłych badań w interaktywnej neuronauce społecznej. Yasuyo Minagawa z Uniwersytet Keio w Japonii