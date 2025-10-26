Depresja a cukrzyca. Naukowcy na tropie powiązania

Grupa badaczy z Amsterdamu przez siedem obserwowała grupę prawie 5800 dorosłych osób, które brały udział w krajowym badaniu epidemiologicznym dotyczącym otyłości. Żadne z nich nie miały na początku cukrzycy ani chorób sercowo-naczyniowych.

Każdy uczestnik wypełnił obszerny kwestionariusz służący do oceny objawów depresji. Zespół zidentyfikował dwa odrębne profile depresji: jeden charakteryzujący się objawami "melancholijnymi" np. wczesne budzenie się rano i zmniejszony apetyt. Drugi tym charakteryzował się objawami "nietypowymi", często związanymi z energią np. zmęczenie, zwiększona potrzeba snu czy zwiększony apetyt.

Wyniki tych obserwacji przyniosły zaskakujące wnioski. Około 8 proc. uczestników rozwinęło schorzenie kardiometaboliczne w okresie obserwacji. Jednak rodzaj samego schorzenia wydawał się uzależniony od rodzaju depresji, na którą cierpieli.

Wnioski holenderskich naukowców

Osoby z objawami nietypowymi/związanymi z energią były około 2,7 razy bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu 2 niż osoby bez objawów depresji. Nie wykazano u nich znaczącego wzrostu częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast osoby z objawami melancholijnymi były około 1,5 razy bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe (takie jak zawał serca lub udar mózgu) niż osoby bez objawów depresji, przy czym nie odnotowano znaczącego wzrostu częstości występowania cukrzycy typu 2.

Dalsza analiza wykazała, że pacjenci z nietypowymi objawami depresji wykazywali zaburzenia procesów zapalnych i metabolicznych związanych ze zdrowiem sercowo-metabolicznym. Ta charakterystyczna cecha biologiczna nie występowała u osób z objawami "melancholijnymi", co sugeruje różnice biochemiczne w sposobie, w jaki różne rodzaje depresji wpływają na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Autorzy tych analiz podkreślają, że dostarczają bardzo cennych danych na temat tego, jak lepiej pomagać osobom cierpiącym na objawy depresji, których może dotyczyć tak ciężkie schorzenia jak cukrzyca.

