W skrócie Naukowcy przeanalizowali niemal 20 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych.

Badania wpływu mediów społecznościowych na psychikę człowieka objęły pomijany dotąd aspekt.

Wykazano, że osoby publikujące posty nocą częściej odczuwały pogorszenie samopoczucia psychicznego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak social media wpływają na psychikę? Nowe badania

Czasem zdarza się zarywać nocki na różne rzeczy - a to czytanie dobrej książki, a to taśmowe oglądanie świetnego serialu, a to granie we wciągającą grę. Niekiedy czas przeznaczony standardowo na sen przeznaczony jest też na przykład na kłótnie w internecie, bo ktoś nie miał racji i trzeba koniecznie mu o tym powiedzieć. Albo po prostu opublikować wpis na temat tego, że nie da się zasnąć, życie jest ciężkie, a jutro praca.

I choć wszystkie te wspomniane aktywności zaburzają nasz rytm okołodobowy, wpływając na sen, to właśnie aktywność w mediach społecznościowych przyciągnęła szczególną uwagę naukowców. Przeanalizowali oni dziesiątki tysięcy wpisów i wysnuli wniosek, który daje do myślenia.

Media społecznościowe a zdrowie psychiczne. Ten czynnik dotychczas pomijano

Badanie naukowców z Uniwersytetu w Bristolu wykazało, że osoby publikujące posty w mediach społecznościowych w nocy (między 23:00 a 5:00) częściej doświadczają pogorszenia samopoczucia psychicznego. Analiza objęła niemal 20 tysięcy opublikowanych wpisów (w tym repostów) na platformie społecznościowej X (wcześniej Twitter). Badano posty uczestników, którzy zgłosili się w ramach szeroko zakrojonego projektu "Children of the 90s" i wykorzystano dane z "Avon Longitudinal Study of Children and Parents".

Wcześniejsze badania skupiały się głównie na częstotliwości korzystania z mediów społecznościowych, a nowe podejście uwzględniło znaczenie pory aktywności online.

- Aby w pełni zrozumieć związek między mediami społecznościowymi a zdrowiem psychicznym, musimy bardziej zdywersyfikować podejście do badania konkretnych zachowań i typów użytkowników. Identyfikacja postaw korzystnych lub problematycznych dla zdrowia psychicznego oraz użytkowników najbardziej narażonych dostarczy silnych i istotnych dowodów na poprawę bezpieczeństwa platform mediów społecznościowych - zaznaczają eksperci.

Rozwiń

Wpływ nocnej aktywności w internecie na psychikę. Potrzeba kolejnych badań

Wyniki analizy 18 288 wpisów sugerują, że nocne publikowanie treści może istotnie wpływać na życie człowieka. Osoby, które zwykle wrzucały wpisy w nocy, od 23:00 do 5:00 rano, wykazywały "znacznie gorsze samopoczucie psychiczne niż osoby, które publikowały tweety w ciągu dnia". Wymieniono tu różne możliwe problemy: pobudzenie poznawcze, hamowanie produkcji melatoniny i związaną z tymi czynnikami niższą jakość i ilość snu, a w konsekwencji - gorsze zdrowie psychiczne, w tym niekiedy objawy depresji i lęku.

Autorzy badań prowadzonych na uczestnikach z Wielkiej Brytanii w latach 2008-2023 podkreślają w nowym artykule opublikowanym na łamach "Nature", że choć wpływ nocnej aktywności w sieci na samopoczucie nie jest ogromny, to może mieć znaczenie w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego. Badanie może również pomóc w tworzeniu zaleceń lub regulacji dotyczących korzystania z mediów społecznościowych w nocy.

''Lepsza Polska''. Uzależnienie dzieci od social mediów. Psycholog rodzinny: Sam zakaz nic nie da Polsat News Polsat News