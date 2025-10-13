Publikujesz treści w sieci po nocach? Zobacz, co na ten temat odkryli naukowcy
Badań na temat wpływu mediów społecznościowych na psychikę człowieka pojawiło się już wiele - jednak najnowsza publikacja obejmuje czynnik, który dotychczas był w nich pomijany. Analiza niemal 20 tys. wpisów pozwoliła badaczom powiązać wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych w konkretnych godzinach z obniżeniem kondycji psychicznej użytkowników.
W skrócie
- Naukowcy przeanalizowali niemal 20 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych.
- Badania wpływu mediów społecznościowych na psychikę człowieka objęły pomijany dotąd aspekt.
- Wykazano, że osoby publikujące posty nocą częściej odczuwały pogorszenie samopoczucia psychicznego.
Jak social media wpływają na psychikę? Nowe badania
Czasem zdarza się zarywać nocki na różne rzeczy - a to czytanie dobrej książki, a to taśmowe oglądanie świetnego serialu, a to granie we wciągającą grę. Niekiedy czas przeznaczony standardowo na sen przeznaczony jest też na przykład na kłótnie w internecie, bo ktoś nie miał racji i trzeba koniecznie mu o tym powiedzieć. Albo po prostu opublikować wpis na temat tego, że nie da się zasnąć, życie jest ciężkie, a jutro praca.
I choć wszystkie te wspomniane aktywności zaburzają nasz rytm okołodobowy, wpływając na sen, to właśnie aktywność w mediach społecznościowych przyciągnęła szczególną uwagę naukowców. Przeanalizowali oni dziesiątki tysięcy wpisów i wysnuli wniosek, który daje do myślenia.
Media społecznościowe a zdrowie psychiczne. Ten czynnik dotychczas pomijano
Badanie naukowców z Uniwersytetu w Bristolu wykazało, że osoby publikujące posty w mediach społecznościowych w nocy (między 23:00 a 5:00) częściej doświadczają pogorszenia samopoczucia psychicznego. Analiza objęła niemal 20 tysięcy opublikowanych wpisów (w tym repostów) na platformie społecznościowej X (wcześniej Twitter). Badano posty uczestników, którzy zgłosili się w ramach szeroko zakrojonego projektu "Children of the 90s" i wykorzystano dane z "Avon Longitudinal Study of Children and Parents".
Wcześniejsze badania skupiały się głównie na częstotliwości korzystania z mediów społecznościowych, a nowe podejście uwzględniło znaczenie pory aktywności online.
- Aby w pełni zrozumieć związek między mediami społecznościowymi a zdrowiem psychicznym, musimy bardziej zdywersyfikować podejście do badania konkretnych zachowań i typów użytkowników. Identyfikacja postaw korzystnych lub problematycznych dla zdrowia psychicznego oraz użytkowników najbardziej narażonych dostarczy silnych i istotnych dowodów na poprawę bezpieczeństwa platform mediów społecznościowych - zaznaczają eksperci.
Wpływ nocnej aktywności w internecie na psychikę. Potrzeba kolejnych badań
Wyniki analizy 18 288 wpisów sugerują, że nocne publikowanie treści może istotnie wpływać na życie człowieka. Osoby, które zwykle wrzucały wpisy w nocy, od 23:00 do 5:00 rano, wykazywały "znacznie gorsze samopoczucie psychiczne niż osoby, które publikowały tweety w ciągu dnia". Wymieniono tu różne możliwe problemy: pobudzenie poznawcze, hamowanie produkcji melatoniny i związaną z tymi czynnikami niższą jakość i ilość snu, a w konsekwencji - gorsze zdrowie psychiczne, w tym niekiedy objawy depresji i lęku.
Autorzy badań prowadzonych na uczestnikach z Wielkiej Brytanii w latach 2008-2023 podkreślają w nowym artykule opublikowanym na łamach "Nature", że choć wpływ nocnej aktywności w sieci na samopoczucie nie jest ogromny, to może mieć znaczenie w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego. Badanie może również pomóc w tworzeniu zaleceń lub regulacji dotyczących korzystania z mediów społecznościowych w nocy.