Dlaczego serce po zawale się regeneruje? Kluczowe jest jedno białko, odkryli naukowcy

Nowe badania naukowców z amerykańskiego Northwestern University odkryły mechanizm ułatwiający regenerację mięśnia sercowego. Serce ma bowiem (niestety ograniczoną) zdolność samonaprawy po uszkodzeniach spowodowanych zawałem i uszkodzeniem mięśni.

Kluczowe są tu makrofagi - rodzaj białych krwinek. Są częścią układu odpornościowego. To właśnie one pierwsze docierają na miejsce infekcji i tam pochłaniają szkodliwe mikroby. Makrofagi są też ważne dla procesów gojenia. Usuwają uszkodzone komórki, co ułatwia proces tworzenia się nowych tkanek.

Reklama

Makrofagi sercowe napływają do mięśnia sercowego po zawale. Makrofagi M2 pomagają w procesie gojenia się uszkodzonego mięśnia sercowego i ograniczają stan zapalny. To wiadomo jednak już z wcześniejszych badań.

Kluczowe dla gojenia się mięśnia sercowego jest białko VEGFC

Nie wiadomo było jednak, jak makrofagi M2 pomagają w gojeniu się mięśnia sercowego. Naukowcy z Northwestern University ustalili, że kluczowe w tym procesie jest białko o nazwie VEGFC (vascular endothelial growth factor C, czyli czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego C), które makrofagi wydzielają.

Naukowcy chcą teraz zbadać, czy podanie samego białka VEGFC przyspieszy regenerację mięśnia sercowego. Ma on bowiem ograniczone zdolności regeneracji. Zbyt duże uszkodzenia, spowodowane rozległym zawałem, sprawiają, że dochodzi do niewydolności serca.

Są też i “złe" makrofagi M1, które pojawiają się w miejscu uszkodzenia najwcześniej. Wywołują w miejscu uszkodzenia stan zapalny. Naukowcy mają nadzieję, że uda się je zablokować. Wtedy droga dla “dobrych" makrofagów M2 stałaby otworem, a gojenie się uszkodzonego mięśnia serca było dużo szybsze.

Dalsze badania pozwolą lepiej poznać złożone procesy biologiczne, które następują po zawale serca. “Pracujemy nad wyjaśnieniem, jak powstaje niewydolność serca i co można zrobić na wczesnym etapie, żeby odwrócić ten proces, a serce szybciej się regenerowało" - mówi Guillermo Oliver, biolog z Northwestern University.