Gdy ludzki organizm rozkłada tłuszcze w procesie zwanym metabolizmem cholesterolu lipolitycznego, w wydychanym powietrzu uwalnia się izopren. To najpowszechniej występujący węglowodór pochodzenia roślinnego oraz produkowany przez ssaki, stanowiący do 70 proc. ilości węglowodorów w powietrzu wydychanym przez człowieka. Pomiar jego stężenia jest łatwy do przeprowadzenia i może być wykorzystywany do badania różnych zjawisk metabolicznych w organizmie, np. zaburzeń gospodarki tłuszczami.

Jak przekonuje zespół naukowców z Uniwersytetu Zhejiang w Chinach, można go też wykorzystać do wykrywania raka płuc, a mówiąc precyzyjniej jego obniżony poziom w wydychanym powietrzu może sygnalizować obecność choroby. Ale jak to stwierdzić? Zwłaszcza że wykrywanie bimarkerów w oddechu obarczone jest pewnymi wyzwaniami - system musi umieć rozróżnić lotne substancje chemiczne, wytrzymać naturalną wilgotność wydychanego powietrza oraz wykryć niewielkie ilości określonych związków chemicznych.

Poziom izoprenu a rak płuc

W przypadku izoprenu potrzebne są też czujniki zdolne do wykrycia poziomu tego związku na poziomie części na miliard (PPB, ang. parts per billion). Badacze skoncentrowali się na dopracowaniu sensorów na bazie nanopłatków tlenku indu, które spełniałyby te kryteria. Po przeprowadzeniu kilku eksperymentów udało im się stworzyć sensor na bazie tlenku metalu zawierającego platynę (Pt), ind (In) i nikiel (Ni).