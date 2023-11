Drugi pacjent ze świńskim sercem nie żyje. Przeżył 6 tygodni

Zmarł drugi pacjent z przeszczepionym świńskim sercem

Pod koniec września zespół transplantologów Centrum Medycznego University of Maryland (UMMC) poinformował o drugiej udanej ksenotransplantacji z wykorzystaniem serca genetycznie zmodyfikowanej świni.



Jak informowali wtedy lekarze, była to jedyna szansa dla 58-letniego Lawrence’a Faucette’a, który cierpiał z powodu krańcowej niewydolności serca, spowodowanej chorobą naczyń obwodowych i powikłań związanych z krwawieniem wewnętrznym, co czyniło go niekwalifikującym się do tradycyjnego przeszczepu serca.



Reklama

Pod koniec października wrócili zaś z aktualizacją dotyczącą samopoczucia i kondycji pacjenta po 30 dniach od operacji. Jego nowe serce funkcjonowało wtedy samodzielnie, a organizm nie wykazywał żadnych oznak odrzucenia czy infekcji.

W związku z tym dr Muhammad Mohiuddin, dyrektor programu ksenotransplantacji serca UMMC, zapowiedział, że powoli "wycofują wszystkie leki, które początkowo wspomagały jego serce. Więc teraz jego serce robi wszystko samodzielnie".