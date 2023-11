Ponieważ komórki są utrzymywane przy życiu, można je badać pod kątem ich reakcji na określone leki, torując drogę do tworzenia "awatarów" poszczególnych pacjentów, na podstawie których można zidentyfikować najbardziej odpowiednie i skuteczne leczenie. Naukowcy przy okazji wykorzystują też sekwencjonowanie RNA i egzosomów do profilowania przerzutów do mózgu, a zebrane dane umieszczają w bazie danych dostępnej dla międzynarodowej społeczności naukowej.

Zostaw próbkę mózgu, dla nauki!

Organotypowy system hodowli umożliwia wzrost złożonych tkanek biologicznych w sposób odtwarzający część ich normalnej fizjologii i funkcji, jednak zapewnienie, że tkanka pozostanie "przy życiu", wymaga zaawansowanego łańcucha logistycznego.



Po pobraniu od pacjenta jest zabierana z sali operacyjnej w specjalnym pojemniku zawierającym pożywkę hodowlaną, utrzymywaną w temperaturze od 4°C do 8°C i musi dotrzeć do biobanku w czasie krótszym niż 24 godziny. Tam jest przetwarzana i tworzone są kultury organotypowe, które następnie dzieli się na części i przechowuje jako próbki do przyszłych badań.

Naukowcy już informują o pierwszym sukcesie programu, wskazując, że jeden z odkrytych dzięki niemu biomarkerów jest obecnie częścią wieloinstytucjonalnego badania nieinwazyjnej strategii przewidywania odpowiedzi na radioterapię. Co więcej, naukowcy planują zbadać sposoby ulepszenia RENACER, np. o obrazowanie mózgu i ocenę neurokognitywną w celu uzyskania pełniejszego obrazu istotnych aspektów choroby i/lub odpowiedzi na leczenie, a także wykorzystanie go przy badaniu nowotworów innych organów:



Chociaż projekt RENACER koncentruje się obecnie na mózgu, u pacjentów z przerzutami do mózgu doszło do rozsiewu choroby atakującej inne narządy. Dlatego idealnie byłoby współpracować z innymi sieciami specjalizującymi się w przerzutach pozaczaszkowych. Ponieważ pacjenci z nowotworem w dalszym ciągu umierają głównie z powodu choroby rozsianej, uważamy, że opracowanie takiego podejścia ma kluczowe znaczenie dla wprowadzenia medycyny spersonalizowanej w leczeniu chorób przerzutowych, a nie tylko guza pierwotnego podsumowują naukowcy.