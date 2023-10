Horrory pozwalają doświadczyć katharsis

Podobne wnioski płyną z badania sprzed pandemii, opublikowanego w magazynie naukowym Pub Med. Czytamy tam, że kiedy ludzie doświadczają strachu, automatyczną reakcją organizmu jest walka lub ucieczka. Jest ona kontrolowana przez współczulny układ nerwowy, który przygotowuje nas na zagrożenie, zwiększając tętno, podnosząc ciśnienie krwi i kierując dodatkową krew do naszych mięśni.

Zrozumienie tego procesu jest kluczowe przy omawianiu traumy i fobii, a oglądanie horrorów jest do tego idealne i może w konsekwencji przynieść emocjonalne katharsis, czyli uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji czy skrępowanych myśli.

Dzieje się tak dlatego, że oglądając horror, odczuwamy ulgę, gdy konflikt zostanie pozytywnie rozwiązany - zwykle gdy zło zostanie pokonane. Nasz mózg uwalnia endorfiny, czyli hormony łagodzące stres, które nas relaksują i jest to bezcenne dla osób na co dzień zmagających się z jakąś formą lęku. Bo ze względu na brak realnego zagrożenia, a jedynie jego poczucie, rzadko mają one okazję uwolnić się od towarzyszącego ciągle napięcia.

Horrory pozwalają na uwolnienie napięcia i wszelkiego rodzaju emocji w bezpiecznym środowisku. Niewiele jest środowisk poza koncertami, które pozwalają na silne emocjonalne uwolnienie na poziomie horroru. wyjaśnia ten mechanizm Melanie Bryan, psycholog kliniczna z Hongkongu.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to metoda dla każdego i jeśli musimy dosłownie zmuszać się do obejrzenia horroru, lepiej z tego zrezygnować. I zamiast tego poszukać profesjonalnego doradztwa, które ma kluczowe znaczenie w identyfikowaniu odpowiednich mechanizmów radzenia sobie ze stresem i lękiem.