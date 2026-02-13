Jedną z metod terapii OBS jest stymulacja nerwu podjęzykowego (SNP), nerw ten kontroluje ruchy języka, a delikatne impulsy elektryczne zapobiegają jego zapadaniu się i blokowaniu gardła w trakcie snu. Problem w tym, że klasyczna wersja wymaga operacyjnego wszczepienia stosunkowo dużego implantu. To zabieg inwazyjny, kosztowny i nie zawsze skuteczny.

93 proc. skuteczności w pierwszych testach

Badacze postanowili więc przetestować mniejszą elektrodę, którą można wprowadzić szybciej i mniej inwazyjnie. W badaniu przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych wzięło udział 14 pacjentów z OBS. Jak się okazało, nowa elektroda skutecznie udrażniała drogi oddechowe u 13 z nich, co daje 93 proc. skuteczności. W niektórych przypadkach przywracała przepływ powietrza nawet wtedy, gdy oddech całkowicie ustał!

Procedura trwa około 90 minut i wykonywana jest pod kontrolą USG, z minimalnym dyskomfortem. Co istotne, metoda okazała się skuteczna także u osób wcześniej uznawanych za niekwalifikujące się do stymulacji nerwu podjęzykowego.

Alternatywa dla masek CPAP

Standardem w leczeniu OBS pozostaje terapia CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), polegająca na spaniu w masce wtłaczającej powietrze do dróg oddechowych. Choć bardzo efektywna, bywa uciążliwa, przez co nawet połowa pacjentów nie jest w stanie jej regularnie stosować. Tym samym uproszczona stymulacja nerwu podjęzykowego może być realną alternatywą dla tych, którzy nie tolerują CPAP.

Naukowcy podkreślają jednak, że badanie miało niewielką skalę i odbywało się w kontrolowanych warunkach laboratorium snu. Konieczne są dalsze testy, obejmujące większe grupy pacjentów i dłuższą obserwację. W przyszłości technologia mogłaby zostać zintegrowana z urządzeniami ubieralnymi (wearables) i jeszcze lepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb.

