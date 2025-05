Kobiety są fizjologicznie bardziej podatne na skutki zdrowotne związane z klimatem, zwłaszcza w czasie ciąży. Jeśli dodać do tego ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, uzyskujemy mieszankę czynników, która znacznie zwiększa ryzyko poważnych chorób

Według badaczy wzrost liczby przypadków raka może być częściowo wynikiem lepszej diagnostyki. Ale skoro wzrosła również liczba zgonów, oznacza to, że mamy do czynienia z rzeczywistym wzrostem zagrożenia, a nie tylko z lepszym jego wykrywaniem. I chociaż badanie nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między wzrostem temperatury a rakiem, to silna korelacja i spójność wyników w różnych krajach dają solidne podstawy do dalszych analiz i do działań.