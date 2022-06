Ten koszmar znają wszystkie osoby cierpiące na nadciśnienie. Co kilka godzin trzeba zakasywać rękaw i przy pomocy specjalnego urządzenia zaciskać opaskę na ramieniu. Pomiar ciśnienia nie jest ani przyjemny, ani komfortowy. Wszystko wskazuje na to, że może to się wkrótce zmienić za pomocą niezwykłego materiału, jakim jest grafen. E-tatuaż z grafenu nalepiony na skórę może bowiem działać jak najbardziej precyzyjny ciśnieniomierz!

Wystarczy E-tatuaż i masz ciśnienie pod kontrolą

O niezwykłym zastosowaniu grafenu napisał właśnie serwis nature.com. Zespół naukowców z Teksasu (USA) opracował niezwykłą technologię opartą o zadziwiające właściwości grafenu, który jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym. Grafen nalepiony na skórę w postaci E-tatuażu jest w stanie dokonać pomiaru ciśnienia krwi i czyni to w sposób zupełnie nieinwazyjny. Tatuaż przypomina trochę kod paskowy i składa się z kilku pionowych kresek. Wystarczy, że nad tatuażem umieścimy czujnik, aby po chwili dowiedzieć się, jakie mamy ciśnienie. Obok pasków pojawiają się kreski pokazujące wysokość ciśnienia, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego (dolnego i górnego). Wszystko przypomina trochę magię.



Zdjęcie E-tatuaż z grafenu przypomina trochę kod paskowy / YouTube

Jeden rząd pasków służy do pomiaru ciśnienia dolnego, a drugi górnego. Dokładność pomiaru jest zdumiewająca i wynosi 0,2 ± 4,5 mm Hg dla ciśnień rozkurczowych i 0,2 ± 5,8 mm Hg dla ciśnień skurczowych. To mniej więcej ta sama dokładność, którą gwarantuje nam zwykły ciśnieniomierz dostępny w aptece.



Ciśnienie krwi jest ważnym parametrem naszego zdrowia, jaki trzeba regularnie sprawdzać. Niestety pomiar ciśnienia z tym ciągłym podwijaniem mankietów jest bardzo uciążliwy. Nasz czujnik w postaci tatuażu jest prawie niezaważalny. Po prostu go nalepiasz i o nim zapominasz. Roozbeh Jafari, profesor inżynierii biomedycznej, informatyki i elektrotechniki w Teksasie. A&M

Jak to działa?

Pomiar ciśnienia za pomocą grafenu wykorzystuje zjawisko tzw. bioimpedancji elektrycznej żywych tkanek (BIA - Bioelectrical Impedance Analysis). Polega ono na tym, że ludzkie ciało przewodzi w różnym stopniu elektryczność, co zależy od ilości wody w tkankach. Okazuje się, że tę dziwną właściwość ludzkiego ciała można wykorzystać i za pomocą specjalnego algorytmu dokonać pomiaru ciśnienia krwi. Oczywiście musi być także jeszcze grafen, czyli materiał wykonany z warstwy węgla o grubości mierzonej w atomach, który jest w stanie wykryć nawet minimalne różnice w natężeniu prądu.



Technologia pomiaru ciśnienia krwi za pomocą E-tatuaży z grafenu jest wciąż na etapie testów. Naukowcy są jednak przekonani, że niezwykłe właściwości grafenu pozwolą badać parametry ludzkiego zdrowia i pokazywać wyniki w czasie rzeczywistym na przykład na ekranie smartfona. Być może już wkrótce będziemy mogli zapomnieć o uciążliwych badaniach okresowych. Wystarczy, że w niewidocznym miejscu będziemy mieli nalepiony tatuaż zawierający ten niezwykły i tajemniczy materiał, czyli właśnie grafen.