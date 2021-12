Honda Shogo - elektryczny pojazd dla chorych dzieci

Inżynierowie Hondy przy współpracy z lekarzami ze szpitala dziecięcego w Orange County postanowili zapewnić nieco wytchnienia najmłodszym pacjentom. W tym celu powstał Shogo - niewielki, elektryczny pojazd, który ma stanowić alternatywę dla wózków inwalidzkich. Dzięki niemu dzieci transportowane na zabiegi lub badania mogą zaznać trochę rozrywki i zabawy.

Samochodzik został zbudowany specjalnie dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Chociaż posiada funkcje zdalnego sterowania, nic nie stoi na przeszkodzie by to chory pacjent samodzielnie kontrolował trasę jego przejazdu.

Maksymalna prędkość jaką jest w stanie osiągnąć wynosi 8 km/h. Z dodatkowego wyposażenia warto wymienić m.in. koszyk na zabawki, klakson obsługujący wiele oryginalnych dźwięków oraz konfigurowalne miejsce na tablicę rejestracyjną - np. w celu dodania konkretnego imienia. Pojazd został także przystosowany do warunków szpitalnych. Posiada specjalny uchwyt na kroplówkę oraz miejsce do przewożenia aparatury medycznej. Nad wszystkim czuwa specjalnie delegowany pracownik placówki.

Pierwsze elektryczne Shogo zostały już dostarczone do szpitala. Zarówno firmie Honda, jak i lekarzom zależało by stało się to jeszcze przed okresem świątecznym.