Ile lat mają twoje oczy? Nowy "zegar" może ujawnić ryzyko choroby

Zespół kierowany przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda opracował nową technikę określania wieku komórek oka bez konieczności pobierania próbek tkanki, wykorzystując metodę stosowaną do analizy cieczy wodnistej. Jak się okazuje, prawie 6000 wykrytych w niej białek można powiązać z komórkami oka, z których 26 powiązano ze starzeniem się oczu. Pomocna okazała się tu sztuczna inteligencja, przeszkolona na 46 zdrowych pacjentach, która jest w stanie przewidzieć wiek danej osoby na podstawie wspomnianej cieczy z dokładnością do kilku lat.

Pierwszym krokiem w opracowaniu jakiejkolwiek skutecznej terapii jest zrozumienie cząsteczek wyjaśnia okulista Vinit Mahajan z Uniwersytetu Stanforda.

Skuteczne badanie oczu. Bez inwazyjnych zabiegów

Po ustaleniu zegara starzenia się oczu, naukowcy sprawdzili, w jaki sposób określone choroby oczu mogą przyspieszać starzenie się komórek. Dalszą analizę przeprowadzono na płynie ocznym od 62 pacjentów z różnymi typami chorób oczu, co pokazało, że np. w porównaniu ze zdrowymi pacjentami, pacjenci z retinopatią cukrzycową we wczesnym stadium (uszkodzenie komórek siatkówki w wyniku zmniejszenia dopływu krwi), mogą być "starsi" o 12 lat, a w przypadku pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej oka (zapalenie wnętrza oka), ten "skok" wynosił blisko 30 lat.

Reklama

Zdjęcie Naukowcy przyjrzeli się bliżej komórkom tworzącym oko. Szukali skutecznych metod leczenia chorób / Wolf et al., Cell, 2023 / domena publiczna

Stosując podejście zwane TEMPO, służące do "śledzenia ekspresji białek o różnym pochodzeniu", zespół prześledził dotknięte białka aż do RNA (kwasu rybonukleinowego), który je utworzył, podkreślając problematyczne komórki odpowiedzialne za te choroby.

Stwierdzono, że są one różne w przypadku każdej choroby i nie zawsze są to najbardziej oczywiste komórki, na które zwykle kieruje się leczenie, co potencjalnie daje naukowcom nowe cele w leczeniu tego rodzaju problemów.

Jak wyjaśniają badacze, na poziomie molekularnym u pacjentów występują różne objawy nawet w przypadku tej samej choroby, a nowa metoda pozwala precyzyjnie dobrać skuteczne leczenie. Co więcej, naukowcy uważają, że zademonstrowane przez nich innowacje mogą działać z innymi rodzajami płynów ustrojowych, dostarczając ekspertom bezcennych biomarkerów umożliwiających leczenie, a być może nawet zapobieganie rozwojowi chorób.

To tak, jakbyśmy trzymali te żywe komórki w dłoniach i badali je przez szkło powiększające. Łączymy się z naszymi pacjentami i poznajemy ich bliżej na poziomie molekularnym, co umożliwi precyzyjne dbanie o zdrowie i bardziej świadome badania kliniczne podsumowują autorzy badania.