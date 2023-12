Nowa analiza przeprowadzona na 2700 pacjentach wykazała, że utrzymywanie czystych zębów może uchronić przed zarażeniem się zapaleniem płuc - mówiąc krótko, codzienna higiena zębów związana jest z mniejszą liczbą zachorowań. Selina Ehrenzeller i Michael Klompas, dwaj epidemiolodzy specjalizujący się w chorobach zakaźnych w Brigham and Women's Hospital w Bostonie, zebrali dane z 15 badań klinicznych, w których ludzie albo myli zęby kilka razy dziennie, albo płukali usta antyseptycznym płynem do płukania ust czy solą fizjologiczną.

Mycie zębów chroni przed zapalenie płuc

I chociaż logika dobrej higieny jamy ustnej wydaje się całkiem jasna - czyszczenie zębów może powstrzymać bakterie lub inne patogeny przedostające się do gardła i powodujące infekcje, takie jak zapalenie płuc - dotychczasowe dowody były nieco sprzeczne, zwłaszcza w przypadku pacjentów przebywających w szpitalu, którzy nie potrafi samodzielnie myć zębów. Naukowcy chcieli to wyjaśnić, a analizy doprowadziły ich do wniosku, że częstość występowania szpitalnego zapalenia płuc była niższa wśród pacjentów losowo przydzielonych do codziennego szczotkowania zębów dwa lub więcej razy dziennie.

