Czy Joe Biden przypadkiem nie cierpi na demencję? Temat stanu zdrowia prezydenta USA powraca jak bumerang. I nie chodzi tylko o wiek prezydenta. Joe Biden (79 l.) został wybrany na prezydenta w wieku 78 lat, co jest absolutnym rekordem w historii USA. Szef Białego Domu często myli i zapomina imiona swoich rozmówców, a nawet najbliższych współpracowników. Regularnie myli także ich funkcje. Zdarzyło mu się nazwać wiceprezydentkę Kamalę Harris "prezydentem Harrisem". Ale miał też wpadki o wiele poważniejsze.



Przyciął komara podczas spotkania z premierem Izraela?

W sierpniu 2021 roku doszło do niepokojącego incydentu podczas rozmowy Joe Bidena z premierem Izraela Naftalim Benetem. Na nagraniu zamieszczonym przez izraelską posłankę z partii Likud Galit Distel Atbaryan widzimy jak izraelski przywódca zwraca się do Joe Bidena, a ten siedzi nieruchomo ze spuszczoną głową i przymkniętymi oczami. Wygląda, jakby zasnął! "Z jakiegoś powodu izraelskie media same zasnęły i nie zwróciły uwagi na ten historyczny moment. Pomyślałam, że i tak powinniście wiedzieć" - napisała wtedy na Twitterze Galit Distel Atbaryan.



Dwa razy wywinął orła...

Niepokój związany ze stanem zdrowia prezydenta USA od dawna wzbudza sposób, w jaki się porusza. Kroki stawia dość niepewnie, zawsze jest lekko przygarbiony, idąc nie prostuje nóg, a czasami nawet efektownie się przewraca. Najwięcej emocji wzbudził jego "podwójny upadek" w marcu 2019 roku. Podczas wchodzenia do samolotu Air Force One prezydent USA potknął się dwa razy na schodach prowadzących na pokład. Przy ostatnim z potknięć upadł na kolano i jednocześnie złapał się prawą ręką za metalową obręcz, by utrzymać równowagę. Zostało to natychmiast odnotowane przez agencję AFP. Potem amerykański prezydent już bez problemów dostał się na pokład maszyny, która wkrótce odleciała do stolicy stanu Georgia.

Republikanie i tak nie wierzą

Po słynnym "podwójnym upadku" na schodach do Air Force One były lekarz Donalda Trumpa w Białym Domu Ronny Jackson oraz 13 innych republikańskich kongresmenów zaapelowało o przebadanie prezydenta tak zwaną metodą Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych (tzw. MoCA). Takie badanie stosuje się u ludzi, którzy mają kłopoty z zapamiętywaniem i często zasypiają w trakcie spotkania, co może być oznakami zbliżającej się demencji czy choroby Alzheimera. Test MoAC polega na narysowaniu zegara z prawidłową godziną lub powtórzeniu kilku usłyszanych słów. Ale takiemu testowi prezydent się nie poddał. Republikanie przypominali, że test ten przeszedł jak burza największy konkurent Joe Bidena, czyli prezydent Donald Trump.



Biały Dom: prezydent jest zdrowy!

Aby przeciąć wszelkie spekulacje wokół stanu zdrowia prezydenta, Biały Dom w listopadzie 2021 opublikował list podpisany przez jego głównego lekarza. Zapewnił w nim, że Joe Biden pomyślnie przeszedł badania w wojskowym szpitalu Walter Reed w Bethesdzie w stanie Maryland.



Prezydent Biden pozostaje zdrowym, energicznym, 78-letnim mężczyzną, który jest sprawny do pełnienia obowiązków prezydenta, w tym szefa egzekutywy, głowy państwa i zwierzchnika sił zbrojnych dr Kevin O'Connor, osobisty lekarz Bidena od 14 lat.

Okazało się, że Joe Biden cierpi jedynie na migotanie przedsionków (częste zaburzenie rytmu serca) i hiperlipidemię (za mało cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi).



Profesor Stuart Olshanski z Uniwersytetu Illinois po analizie wyników i historii badań Bidena stwierdził, że jest on w dobrej kondycji, a jego oczekiwana długość życia szacowana jest na 97 lat. To jednak do końca nie uspokoiło Amerykanów. W ubiegłym roku portal Politico zapytał Amerykanów, co myślą o stanie zdrowia swojego prezydenta. Aż 48 proc. amerykańskich wyborców uznało, że Joe Biden nie jest wystarczająco sprawny umysłowo, by sprawować urząd prezydenta USA. Tylko 40 proc. badanych uważa, że prezydent cieszy się dobrym zdrowiem.