W badaniu wykorzystano dane zebrane w ramach projektu Children of the 90s, który od lat śledzi losy rodzin z południowo-zachodniej Anglii. Projekt ten otrzymał ostatnio 5,2 miliona funtów, by kontynuować badania nad zdrowiem i rozwojem dzieci w południowo-zachodniej Anglii. Zgromadzone dane posłużyły już do stworzenia tysięcy publikacji naukowych.