Kid AID - polska aplikacja, która pomoże ocenić stan zdrowia dziecka

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pracują nad aplikacją wspomaganą sztuczną inteligencją, która ma wspierać personel medyczny w ocenie stanu zdrowia dzieci - zwłaszcza w sytuacjach nagłych, które budzą niepewność diagnostyczną. Kid AID, tworzone we współpracy z firmą Animativ, zakwalifikowało się właśnie do finału konkursu Start-Up-Med Rynek Zdrowia.