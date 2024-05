Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Jest też efekt uboczny

Kobiety i mężczyźni różnią się od siebie i badania przeprowadzone na ludziach z ostatnich 30 lat wykazały różnice w średnim wieku życia oraz podatności na różne choroby. Wyniki analizy opublikowane w czasopiśmie Lancet Public Health nie pozostawiają złudzeń. Płeć piękna dożywa więcej lat. Niestety w statystycznie gorszym stanie zdrowia.

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn, ale w złym stanie zdrowia

W badaniu oceniono wpływ 20 głównych przyczyn chorób na świecie i uzyskane wyniki pokazały nieproporcjonalnie różnice zdrowia pomiędzy mężczyznami oraz kobietami.

Mężczyźni są w większym stopniu narażeni na przedwczesną śmierć i mają na to wpływ choroby układu krążenia, oddechowego oraz wątroby, Covid-19 czy urazy powstałe w wyniku wypadków drogowych. Płeć piękna jest natomiast częściej wystawiona na choroby, które nie powodują zgonu. Tutaj wymienia się problemy układu mięśniowo-szkieletowego, psychiczne oraz bóle głowy.

Reklama

Wraz z wiekiem dysproporcje rosną i okazuje się, że jest to zła wiadomość dla kobiet. Po prostu spędzają one więcej czasu własnego życia w pogorszonym stanie zdrowia. Dotyczy to m.in. niepełnosprawności czy większej podatności na zachorowania w starszym wieku.

Raport ten wyraźnie pokazuje, że w ciągu ostatnich 30 lat globalny postęp w zakresie zdrowia był nierówny. Kobiety żyją dłużej, ale więcej lat żyją w złym zdrowiu, przy ograniczonym postępie w zmniejszaniu obciążenia chorobami prowadzącymi do chorób i niepełnosprawności. komentuje dr Luisa Sorio Flor z Instytutu Pomiarów i Oceny Zdrowia (IHME) na Uniwersytecie Waszyngtońskim

Naukowcy zwracają uwagę na problem nieśmiertelnych konsekwencji

Dużo mówi się o chorobach, które doprowadzają człowieka do zgonu. Tymczasem naukowcy twierdzą, że uwagę należy skupić również na nieśmiertelnych konsekwencjach zachorowań, co prowadzi do ograniczenia funkcjonowania u kobiet. Tutaj rozwiązaniem jest zapewnienie odpowiednich zmian w systemie zdrowia.



Podkreśla to pilną potrzebę zwrócenia większej uwagi na nieśmiertelne konsekwencje, które ograniczają fizyczne i psychiczne funkcjonowanie kobiet, zwłaszcza w starszym wieku. Podobnie mężczyźni doświadczają znacznie większego i rosnącego ciężaru chorób o śmiertelnych konsekwencjach. dodaje dr Luisa Sorio Flor

Warto dodać, że w badaniu nie uwzględniono specyficznych chorób dla danej płci, jak na przykład raka prostaty czy schorzeń ginekologicznych. We wnioskach znalazło się podsumowanie, z którego wynika, że w przypadku 13 z 20 głównych przyczyn chorób i zgonów wskaźnik był wyższy u mężczyzn w porównaniu do kobiet. Natomiast płeć piękna jest wystawiona na niekorzystną sytuację zdrowotną głównie z powodu bóli krzyża, zaburzeń depresyjnych i lekowych, zaburzeń związanych z bólami głowy, kości oraz mięśni, choroby Alzheimera i innych demencji. Na liście pojawia się również HIV oraz AIDS.