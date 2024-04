Pij kawę, będziesz mieć zdrowe mięśnie. Ciekawe odkrycie naukowców

Trygonelina w kawie, kozieradce i rzodkiewce. Warto o niej wiedzieć

Powstało już wiele badań na temat trygoneliny i tego, że jest składnikiem pożywienia. Naukowcy wielokrotnie podkreślali, że warto korzystać ze zdrowego podejścia do żywienia jako "leku" na wiele przypadłości. Spożywanie produktów bogatych w prozdrowotne związki może bowiem znacząco poprawić zdrowie. Odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczna to ważne elementy dotyczące stylu życia, które pozwalają zachować zdrowie podczas procesu starzenia się - na przykład w odniesieniu do funkcji mięśni. Trygonelina weszła więc do zbioru geroprotektorów, które warto wziąć pod uwagę w suplementacji i leczeniu. Geroprotektory zwiększają odporność na stres oksydacyjny, zmniejszają tempo rozwoju rozmaitych chorób związanych z wiekiem, etc.

- Nasze wyniki dodają trygonelinę do listy uznanych dietetycznych "wzmacniaczy" NAD+ [...] Profilowanie kliniczne ujawniło związek między trygoneliną a stanem mięśni u ludzi. Odpowiada za poprawę siły mięśni i zapobieganie męczliwości podczas ich starzenia się. Dlatego trygonelina jest odżywczym geroprotektorem o potencjale terapeutycznym w leczeniu sarkopenii i innych patologii związanych z wiekiem - podsumowali badacze.

***

