Ksylazyna atakuje Europę

Wiele wskazuje na to, że lekarze w Europie powinni zwrócić baczną uwagę na osoby, u których je zaobserwują, bo ksylazyna ewidentnie dotarła na Stary Kontynent i zaczyna wyrządzać coraz większe szkody. Jak informują eksperci brytyjskiego King's College London, wykryli go w swoim badaniu u 16 osób i powiązali z 11 zgonami. W tym miejscu warto przypomnieć, że pierwszą ofiarą substancji poza Stanami Zjednoczonymi i jednocześnie pierwszą w Wielkiej Brytanii był 43-letni Karl Warburton z Solihull, który przedawkował w maju 2022 r.



Co szczególnie alarmujące, zdaniem badaczy narkotyk przedostał się do znacznie szerszej gamy nielegalnych substancji w Wielkiej Brytanii, w tym kokainy, podrobionych tabletek kodeiny i diazepamu (Valium), a nawet waporyzatorów z THC, co stwarza ogromne zagrożenie. Tym samym wzywają rząd i służbę zdrowia do błyskawicznej reakcji, tj. nie tylko przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tych substancji, ale i skutecznych metod wykrywania obecności substancji w organizmie i działania kryzysowego.



Należy udostępnić tanie paski testowe, podmioty świadczące opiekę zdrowotną muszą być świadome oznak wskazujących, że przewlekłe owrzodzenia skóry są spowodowane stosowaniem ksylazyny, a patolodzy i koronerzy powinni w szczególności zlecać w odpowiednich przypadkach badania toksykologiczne na jej obecność ksylazyny, aby poznać prawdziwą częstość występowania tej choroby podsumowuje dr Caroline Copeland z krajowego programu śmiertelności związanej z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w KCL.