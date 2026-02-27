Zespół naukowców przeanalizował ponad 15,5 tys. próbek nasienia mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Okazało się, że sezonowe wahania dotyczą wyłącznie ruchliwości plemników, czyli ich zdolności do skutecznego poruszania się i zapładniania komórki jajowej. Nie odnotowano natomiast różnic w liczbie plemników ani objętości ejakulatu, co oznacza, że ilość nasienia pozostaje stała przez cały rok - zmienia się jedynie jego jakość funkcjonalna.

Zaskoczyło nas, jak podobny był ten wzorzec w dwóch zupełnie różnych klimatach. Nawet na Florydzie, gdzie przez cały rok jest ciepło, ruchliwość plemników rosła latem i spadała zimą. To pokazuje, że sama temperatura otoczenia nie tłumaczy tych zmian

Sezonowość ma głębsze biologiczne korzenie

Naukowcy podkreślają, że wyniki sugerują istnienie wewnętrznego, biologicznego rytmu reprodukcyjnego, który synchronizuje męski organizm z porami roku. Optymalna temperatura jąder, w których dojrzewają plemniki, powinna być o 2-4°C niższa niż temperatura ciała. Każde odchylenie od tego zakresu - zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura - może negatywnie wpływać na ruchliwość i zdolność plemników do zapłodnienia.

Nowe podejście do leczenia niepłodności

Zdaniem autorów odkrycia, uwzględnienie sezonowości może pomóc lekarzom w optymalnym planowaniu leczenia i badań płodności. Wiedza o tym, kiedy jakość nasienia jest najwyższa, może pozwolić na precyzyjniejsze dobranie momentu rozpoczęcia terapii czy inseminacji.

Nasze badanie podkreśla znaczenie uwzględniania pory roku przy ocenie jakości nasienia. Sezonowa zmienność ruchliwości plemników występuje nawet w ciepłych klimatach

Odkrycie pokazuje, że męska płodność jest bardziej dynamiczna, niż dotąd sądzono, a cykle biologiczne mogą odgrywać równie istotną rolę, co styl życia czy dieta. Jeśli więc wierzyć nauce, lato to nie tylko czas urlopów, ale również moment, w którym przyroda sprzyja nowemu życiu w sposób dosłownie biologiczny. Niezależnie od tego, czy żyjemy w chłodniejszej Danii, czy też ciepłej Florydzie.

