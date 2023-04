Brytyjscy lekarze z Royal Papworth Hospital w Cambridge od 2015 roku prowadzą badania nad nowatorską metodą transplantacji serca dawcy po śmierci krążeniowej (DCD). Zwane potocznie "sercami odpalanymi na rozruch" mogą być przyszłością kardiochirurgii.

Aż 200 osób żyje dzięki nowej metodzie transplantacji

O skuteczności metody używania serc DCD mówi kardiochirurg Royal Papworth Hospital, Marius Berman. Na bazie kolejnych badań kontrolnych autorstwa jego placówki i brytyjskiej służby zdrowia stwierdził, że eksperymentalna metoda szybko rozwija się w Wielkiej Brytanii. Sprawiła przy tym, że większa liczba osób może otrzymać potrzebny przeszczep.

Nasz krajowy program doprowadził do 28-procentowego wzrostu liczby przeszczepów serca w całej Wielkiej Brytanii. Może mieć jeszcze większy wpływ [na kardiochirurgię - przypis red.] Marius Berman, cytowany przez Daily Mail

Lekarze ze szpitala w Cambridge robią systematyczne kontrole rozwoju transplantacji za pomocą serc DCD, które są już prowadzone nie tylko w ich szpitalu, ale także na terenie całej Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy wprowadzili ją w 2015 roku. Według zapewnień od tego momentu ta metoda uratowała aż 214 osób, w tym 15 dzieci.

Zdjęcie Badania brytyjskich lekarzy potwierdzają także, że metoda wykorzystania serc DCD jest tak samo skuteczna jak transplantacja tradycyjna / 123RF/PICSEL

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, który ma ogólnokrajowy program przeszczepu sercami DCD. To ogromne osiągnięcie Marius Berman, cytowany przez Daily Mail

Czym jest pionierska metoda transplantacji sercami DCD?

Tradycyjnie do przeszczepów serca używa się tzw. organów po śmierci mózgu (DBD), inaczej nazywanych "bijącymi sercami". Jak sama nazwa wskazuje, są to serca, które tak naprawdę pracują dalej po śmierci mózgu dawcy. Często trudno znaleźć takie organy dla pacjenta, przez co niebezpiecznie wydłuża się czekanie na operacje.

Serca dawcy po śmierci krążeniowej (DCD) są natomiast łatwiej dostępne. W metodzie ich użycia do transplantacji kluczem jest czas.

Zdjęcie Pozyskanie serca DCD ma restrykcyjne procedury. Najpierw lekarze i umierający dawca bądź osoby uprawnione muszą wszyscy zgodzić się na przerwanie leczenia. Po pobraniu serca medycy czekają jeszcze parę minut, aby upewnić się, że dawca zmarł a serce przestało bić

Gdy lekarze pozyskają takie serce wsadzają je do specjalnego urządzenia Organ Care System, potocznie zwanego "sercem w pudełku". To ono tak naprawdę odpowiada za sukces metody DCD. Zapobiega uszkodzeniu organu po jego zatrzymaniu, pompując w nie mieszankę krwi dawcy i środków konserwujących. To jest właśnie to "odpalanie serca na rozruch".

Kiedy serce wyczuje ten przepływ, powoli zaczyna bić ponownie — zupełnie samo — dzięki małemu wewnętrznemu generatorowi zwanemu węzłem zatokowym Marius Berman, cytowany przez Daily Mail

Gdy serce znów zaczyna bić, lekarze przygotowują je do transplantacji. Standardowo trwa to godzinę, po której można rozpocząć operację.



Czy to przyszłość kardiochirurgii?

Można powiedzieć, że przy metodzie transplantacji z pomocą serca DCD lekarze zmieniają się w nekromantów, gdyż dosłownie wskrzeszają serce do życia. Przede wszystkim ta metoda ma być wsparciem dla tradycyjnych transplantacji sercami DBD, zwiększając dostępność operacji. Już w 2020 roku Royal Papworth Hospital twierdził, że serca DCD zwiększyły liczbę przeprowadzonych transplantacji o 40%.

DCD otworzyło mi pulę szans. Gdybym nie miał tego serca, prawdopodobnie bym zmarła Melanie Field, kobieta która dzięki transplantacji sercem DCD uniknęła 3-letniej kolejki na operację, w rozmowie dla Daily Mail

Największą bolączką tej metody jest cena. Urządzenia Organ Care System przynajmniej na razie, nie są szeroko rozpowszechnione. W 2020 roku Royal Papworth Hospital donosił, że dalej po 5 latach pracy mimo zwiększenia dostępności transplantacji dzięki sercom DCD, pacjenci umierają na liście oczekujących. Niemniej ciągły rozwój badań nad nową metodą wskazuje na rozwiązanie tego problemu, który przyniesie lepszą przyszłość kardiochirurgii.