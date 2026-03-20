Leki na cukrzycę i odchudzanie mogą wspierać zdrowie psychiczne
Naukowcy od dłuższego czasu przekonują, że popularne leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości mogą mieć znacznie szersze zastosowanie, niż dotąd sądzono. Najnowsze badania wskazują, że substancje takie jak semaglutyd - znane z preparatów Ozempic i Wegovy - mogą zmniejszać ryzyko pogorszenia objawów depresji i lęku.
W badaniu opublikowanym na łamach "The Lancet Psychiatry" przeanalizowano dane niemal 95 tys. pacjentów ze Szwecji, u których zdiagnozowano zaburzenia lękowe lub depresję - wszyscy przyjmowali różne leki przeciwcukrzycowe w latach 2009-2022.
Naukowcy porównali okresy stosowania leków z grupy agonistów receptora GLP-1 z okresami, gdy pacjenci ich nie przyjmowali, pod uwagę brano m.in. hospitalizacje psychiatryczne, zwolnienia lekarskie, przypadki samookaleczeń oraz samobójstw.
Wyraźne różnice przy semaglutydzie
Wyniki wskazują na istotny związek między stosowaniem tych leków a poprawą stabilności psychicznej. I tak, semaglutyd był powiązany z ok. 42-44 proc. niższym ryzykiem pogorszenia depresji, ok. 38 proc. niższym ryzykiem pogorszenia lęku i nawet 47 proc. niższym ryzykiem zaburzeń związanych z używaniem substancji.
Liraglutyd, inny lek z tej samej grupy, również wykazywał pozytywny wpływ, choć słabszy - nie wszystkie preparaty GLP-1 dawały jednak podobne efekty.
Możliwe mechanizmy działania
Naukowcy podkreślają, że przyczyny takiego efektu nie są jeszcze w pełni poznane. W grę mogą wchodzić zarówno czynniki pośrednie, jak utrata masy ciała, poprawa samopoczucia czy lepsza kontrola poziomu cukru we krwi, jak i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie mózgu. Jedna z hipotez zakłada oddziaływanie na układ nagrody, który odpowiada m.in. za motywację i odczuwanie przyjemności.
Mimo obiecujących wyników badacze podkreślają, że nie oznacza to jeszcze przełomu w leczeniu zaburzeń psychicznych, więc leki GLP-1 nie powinny być traktowane jako samodzielna terapia depresji czy lęku.