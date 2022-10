Wydawało się, że zagrożenie "Małpią Ospą" dawno minęło, ale ta choroba nie daje o sobie zapomnieć. Najnowsze wyniki badań przedstawione w raporcie amerykańskiego ośrodka zajmującego się chorobami zakaźnymi CDC wskazują na niepokojący związek "Małpiej Ospy" z wirusem HIV.



W Stanach Zjednoczonych po dokładnym zbadaniu 57 pacjentów zmagających się z powikłaniami po przejściu "Małpiej Ospy" okazało się, że 82 procent było zakażonych wirusem HIV.

Większość chorych (95 procent) stanowili mężczyźni, z czego siedmiu na dziesięciu to Afroamerykanie. Siedemnastu pacjentów było hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii, z czego 12-stu zmarło.



Reklama

Amerykańscy naukowcy byli zaskoczeni wysoką śmiertelnością chorujących na "Małpią Ospę", gdyż ta choroba ma raczej łagodny przebieg i nie jest śmiertelna. Okazało się, że wszystko się zmienia wtedy, kiedy zaatakuje osobę, która ma wirusa HIV. To ludzki wirus niedoboru odporności, który prowadzi do AIDS. Wirus "Małpiej Ospy" w połączeniu z wirusem HIV skutecznie pozbawia organizm naturalnych mechanizmów obronnych. Obie choroby mają także podobne objawy związane choćby z bólem mięśni czy osłabieniem.



Wyniki badań naukowców pokazały jeszcze jedną, niepokojącą cechę tej choroby. Aż 25 procent chorujących na małpią ospę były osobami bezdomnymi. To dowód na to, że istnieje bardzo duże ryzyko epidemii małpiej ospy w amerykańskich miastach, które mają dużą liczbę osób bezdomnych.



Małpia ospa jest chorobą zakaźną, która jest przenoszona przez zwierzęta. Wywołuje ją wirus ospy małpiej, który występuje głównie w lasach tropikalnych w zachodniej i środkowej Afryce. Patogen został odkryty w 1958 roku u małp. W 1970 roku zaobserwowano pierwsze przypadki zakażenia człowieka.



Objawy małpiej ospy :

wysypka w postaci plamistych wykwitów, z czasem zmieniających się w pęcherze wypełnione płynem

bóle mięśni

bóle gardła

kaszel

osłabienie

Do zachorowania na małpią ospę u człowieka dochodzi bardzo rzadko. Przypadki odnotowuje się głównie w Afryce Subsaharyjskiej. Na tych terenach co roku stwierdza się od kilkudziesięciu do kilkuset chorych. Zdarza się, że zachorowania są stwierdzane także w innych krajach, w tym europejskich. Chorują przeważnie osoby powracające z krajów afrykańskich.