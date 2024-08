Nutraceutyki to środki spożywcze łączące w sobie wartości żywieniowe i cechy środków farmaceutycznych, których spożycie przynosi większe korzyści zdrowotne i terapeutyczne, niż te wynikające z normalnej diety. I chociaż pojęcie to zostało spopularyzowane już w latach 90. ubiegłego wieku, to wydaje się, że właśnie przeżywa kolejny boom wywołanym kultem zdrowego stylu życiu.

A o jakie produkty konkretnie chodzi? Żeń-szeń, zieloną herbatę, jeżówkę, a ostatnio także miód Manuka, czyli miód wytwarzany z nektaru zbieranego przez pszczoły miodne podczas zapylania mānuki, gatunku drzewa herbacianego występującego głównie w Nowej Zelandii i południowo-wschodniej Australii. Jak sugerują jednak nowe badania, w tym ostatnim może kryć się znacznie więcej, niż dotąd sądziliśmy.

Reklama

Miód Manuka może wspomóc leczenie raka piersi

Już dawno wykazano, że miód Manuka ma właściwości antybakteryjne, przeciwutleniające i lecznicze, co prawdopodobnie wynika z jego specyficznego składu, różniącego się od innych rodzajów miodu. Wstępne badania przeprowadzone przez naukowców z UCLA wykazały jednak, że ten nutraceutyk może również pomóc w zapobieganiu i leczeniu raka piersi, co otwiera drzwi do opracowania naturalnego, nietoksycznego, uzupełniającego lub potencjalnie samodzielnego leczenia przeciwnowotworowego.

Odkrycia dają nadzieję na opracowanie naturalnej, mniej toksycznej alternatywy dla tradycyjnej chemioterapii. Chociaż aby w pełni zrozumieć zalety naturalnych związków w terapii nowotworów, potrzebne są dalsze badania, to badanie stanowi solidną podstawę komentuje główna autorka badania, dr Diana Márquez-Garbán z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.