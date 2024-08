Szpital zgubił płat czaszki pacjenta i kazał mu zapłacić. Jest pozew

Zaniedbania szpitala. Zgubili płat kostny

Jednak, jak podaje Washington Post, personel szpitala, zamiast umieścić mierzący ok. 12 × 15 cm kawałek czaszki Clustera na swoim miejscu, doprowadził do zaniedbań i... w pewnym sensie go zgubił. Szpital Emory był co prawda w posiadaniu kilku fragmentów kości czaszki, ale brakowało przy nich odpowiednich danych, pozwalających na ustalenie, do którego pacjenta należą.

- Sprawdziliśmy zamrażarkę, w której przechowywane są płaty kostne, i nie znaleźliśmy płata kostnego z identyfikacją pana Clustera. Było kilka płatów kostnych z niekompletną lub brakującą identyfikacją pacjenta, ale nie byliśmy pewni, który z nich, jeśli którykolwiek, należał do pana Clustera — podał szpitalny neurochirurg w notatce przytaczanej przez Fox 5 Atlanta.

Sam fakt zagubienia fragmentu czaszki pacjenta to jedno, drugą kwestią jest to, że według Clustera szpital kazał mu zapłacić za syntetyczny materiał, zamiast wziąć odpowiedzialność. Internauci nie kryją oburzenia sytuacją. Pojawiają się komentarze: „Rozumiem, że coś takiego może się zdarzyć, ale nie oznacza to, że pobieranie opłaty za substytut jest w porządku”; „Skoro szpital zgubił tę część, sami powinni pokryć koszty”; „Dziwne, że w czasach, kiedy technologia jest ciągle rozwijana, nie można było oznaczyć fragmentów tak, żeby potem je zeskanować i zidentyfikować, do kogo należą”.