Naukowcy znaleźli „ciemną materię” raka. To największy przełom w odkryciu leku na chorobę

Odkryliśmy dodatkowy poziom kontroli nad tym, jak zachowują się nowotwory, czyli coś, co można porównać do "ciemnej materii" raka. Przez lata nasze rozumienie raka koncentrowało się na mutacjach genetycznych, które trwale zmieniają kod DNA. Jednak nasze badania wykazały[...] które geny są odczytywane bez zmiany kodu DNA, a to może być bardzo ważne w określaniu, jak zachowują się nowotwory

profesor Trevor Graham, jeden z naukowców biorących udział w badaniach, dla biura prasowego The Institute of Cancer Research