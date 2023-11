Naukowcy znaleźli trop do odblokowania zaginionych wspomnień

Zagadka amnezji każdego człowieka

Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie dokładny moment swoich pierwszych kroków? Pierwszego słowa? Pierwszego przytulenia? W trakcie naszego życia standardowo zapominamy te niezwykłe wydarzenia. To wynik amnezji dziecięcej, czyli niemożliwości przypomnienia sobie wydarzeń ze swoich pierwszych 2-3 lat życia. To niezwykłe zjawisko do dziś jest badane przez różne gałęzie nauki od biologii po psychologię i może wynikać jednakowo z poznawania nowych zdolności mowy, czy rozwoju emocjonalnego.

Przez lata naukowcy zachodzili czy możemy przywrócić najstarsze wspomnienia. Wielu podejrzewało, że po prostu je zatracamy. Jednak grupa naukowców z Trinity Collage w Dublinie dokonała spektakularnego odkrycia, które może przynieść ostateczną odpowiedź. Według nich znaleźli trop, który może dowodzić, że nasz mózg przechowuje pierwsze wspomnienia przez całe życie. Trzeba je tylko aktywować... i może już niedługo się nam to uda.

Reklama

Amnezja dziecięca u myszy

Do tej pory naukowcy mieli tylko strzępki informacji nt. mechanizmu amnezji dziecięcej. Udało się ją udowodnić u szczurów i myszy, wśród których po podaniu odpowiedniej farmaceutyki oddziałującej na neuroprzekaźniki, zauważyć można było ścieżki pamięci długoterminowej, czyli ślady zapomnianych wspomnień. Sugerowało to też, że amnezja dziecięca jest przede wszystkim wynikiem procesów biochemicznych.

Grupa z Trinity Collage postanowiła w nowych badaniach przyjrzeć się innemu aspektowi, a mianowicie wpływowi nadmiernej aktywności układu odpornościowego matki podczas ciąży, np. w wyniku traumy, na aktywacje amnezji dziecięcej u dziecka. Naukowcy wykorzystali młode i dorosłe myszy uwarunkowane do strachu przed wstrząsem elektrycznym i porównali je do myszy urodzonych przez matki, u których wytworzyły one odpowiedź immunologiczną w połowie ciąży.

Okazało się, że męskie potomstwo tych matek wykształciło zachowania zbieżne ze spektrum autyzmu, mogąc przy tym zapamiętać przerażające wydarzenia ze swojego życia znacznie dłużej niż ich siostry i myszy kontrolne. Wykazało to, że miały predyspozycje do słabszego odczuwania amnezji dziecięcej.

Poszlaki do zwrócenia zatraconych wspomnień

Naukowcy odkryli, że kluczowe w procesie amnezji dziecięcej może być niewielkie białko zwane cytokiną IL-17a. U samców myszy urodzonych przez matki, które podczas ciąży wykazały nadmierną aktywność układu odpornościowego, to białko wpłynęło na widoczne zmiany w obszarach mózgu krytycznych w tworzeniu pamięci.

Mimo że pozyskana wiedza jest bardzo ograniczona, stanowi ważny krok w rozwiązaniu zagadek dziecięcej amnezji, wskazując trop w poszukiwaniu sposobu jej aktywacji bądź dezaktywacji. A co za tym idzie, mogą przyczynić się do odblokowania naszych zaginionych wspomnień.