Zespół badawczy Badacze University of Reading udowodnił, że spożycie śniadania bogatego w orzechy włoskie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu przez cały dzień - najwyraźniej nie bez przyczyny wyglądają one jak nasze miniaturowe "centrum dowodzenia". Jak przekonuje prof. Claire Williams, główna autorka badania, badanie to wzmacnia argumenty na rzecz orzechów włoskich jako pożywienia dla mózgu, którego nie powinniśmy ignorować.